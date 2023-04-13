美大學金融系教授研究：ChatGPT或可透過分析財經新聞預測股價

佛羅里達大學金融系教授Alejandro Lopez-Lira在論文中指，ChatGPT的大型語言模型或可用於預測股價。他在使用ChatGPT分析新聞標題對一隻股份是利好抑或利淡，發現ChatGPT預測股份翌日走勢，遠較隨機預測好。



Alejandro Lopez-Lira及其拍擋Yuehua Tang自去年10月向ChatGPT提問5萬個財經頭條，報道環繞紐交所、納斯達克交易所等。這些新聞開始於2022年10月，是在ChatGPT訓練數據的截止日期之後。意味著ChatGPT在訓練中沒有看到或使用過這些新聞。

他們將新聞標題添加到ChatGPT 3.5中，並附上以下提示「假定你是一位有股票推薦經驗的金融專家。在第一行中，如果是好消息，回答是；如果是壞消息，回答否；如果不確定，回答未知。然後在下一行中用簡短的句子來闡述。」隨後，他們觀察了相應股份在接下來交易日的回報。最終發現ChatGPT預測股份翌日走勢，遠較隨機預測好。

此外，ChatGPT亦擊敗了商業數據集。Alejandro Lopez-Lira論文中指出，一家公司就訴訟達成和解並支付罰款，這條新聞在傳統數據分析上被認為是負面，但ChatGPT正確地推斷出這實際上是個好消息。

高盛曾預料35%金融行崗位會將取代

Alejandro Lopez-Lira表示，他對結果感詫異，但認為目前資深投資者仍將這類機械納入其投資策略中。

倘若ChatGPT有能力理解財經新聞，並分析其對股價的影響，可能令部分金融業工作者面臨失業。高盛此前估計，約35%的金融行業崗位面臨被人工智能自動化替代的風險。