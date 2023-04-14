日央行行長料下半年通脹放緩　保持貨幣寬鬆政策　日股升逾300點

撰文：柳英傑
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日本央行新任行長植田和男4月9日履新，開展為期五年的任期。植田和男出席二十國集團峰會（G20）會議時表示日本央行將會維持貨幣寬鬆政策，並預計日本下半年通脹將放緩至2%目標以下。

植田和男預計全球經濟在經過一段時間的放緩後將出現反彈，這將有助於保持國內工資上漲，維持樂觀的經濟前景。

他向G20表明日本央行打算保持貨幣寬鬆政策，因為目前約為 3% 的核心通脹率預計將在本財年下半年放緩回落至2%的目標以下。

日股最新報28472點，升315點。日圓匯價方面，美元兌日圓最新報132.35，每百日圓兌港元最新報5.931。

將於月底首次主持央行政策會議

國際貨幣基金組織週二下調了2023年全球增長前景，並警告稱，金融體系動蕩的嚴重爆發可能會將產出削減至接近衰退的水平。植田和男出席G20會議後表示「日本央行的預測已經考慮到了全球經濟放緩的可能性。但並沒有把嚴重的全球經濟衰退看作是一個基線預測。」

市場關注日本央行將於4月27日至28日主持的首次政策會議，屆時委員會將發布新的季度增長和延續至2025財年的通脹預測。植田和男回應4月政策會議的前景時，表示「我上任才一周，現在我正在出差。我回來後會仔細考慮這件事。」

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