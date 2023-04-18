滙豐小股東提分拆等議案　投票顧問機構Glass Lewis籲投反對票

滙豐（0005）多名小股東推動包括分拆及恢復派息水平的議案，該行將於下月5月在英國舉行股東會。在股東會舉行前夕，有股東流露其取向。據消息指出作為滙豐第二大股東的平保（2318）傾向支持有關議案。不過獨立投票顧問機構Glass Lewis則發表報告，建議該行投資者應對兩項議案投反對票。



據Glass Lewis報告，認為該行已向股東解釋其國際定位及環球網絡的重要性。近年部份業務的盈利及回報能力提升，更反映該行策略具有一定說服力，最終可提升股東價值。

滙豐去年已向獨立顧問就重組及分拆等方向尋求諮詢，同時重新審視內部預測及研究數據，檢討結果亦獲得四大會計師行之一肯定，確認架構重組議案並不符合全體股東利益。Glass Lewis指出看法與滙豐一致，再次檢討及推動分拆現階段並不適合。

平保有傳傾向支持由小股東提出的兩項議案。（資料圖片）

指滙豐派息率與其他亞洲銀行相若

股息政策方面，Glass Lewis指出相對於其他亞洲銀行，滙豐定下50%派息率與同業相若，亦有助提升股東回報，相信其股息政策及日後指引，值得獲股東支持。

Glass Lewis亦特別提及，滙豐董事會及管理層就宏觀環境﹑業務營運﹑以至早年被監管機構勒令暫停派息等令股東關注事宜，已向市場作詳盡解釋。綜合而言Glass Lewis建議投資者應就上述兩項議案投反對票。

昨日傳出平保傾向支持兩項議案後，身為分拆滙控關注組召集人﹑人稱Ken Sir的呂宇健於Facebook貼文，指出平保的表態令他及一眾小股東十分鼓舞，並已聘請國際顧問Alliance Advisors與投票顧問機構，及50大機構投資者進行游說工作，又安排街站接觸散戶，有信心議案會獲得支持。