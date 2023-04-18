big big channel將於5月2日停止服務　TVB﹕冀降成本增競爭力

電視廣播（0511，TVB）旗下﹑推出近6年的影片及社交平台「big big channel」將於今年5月2日停止服務，又指出用戶日後可通過瀏覽TVB.COM網頁觀看內容。

據「big big channel」網頁顯示，用戶可以觀看劇集﹑綜藝等節目。

在營運初期「big big channel」不時有TVB旗下進行直播，卻曾惹來網民非議。

在2018年6月通訊事務管理局以TVB安排電視節目為「big big channel」間接宣傳，違反《電視節目守則》，作出30萬元罰款及嚴重警告。

就「big big channel」將停止服務，公司指出為提升企業資源運用效益，TVB 旗下影片及社交平台「big big channel」宣布於今年 5 月 2 日終止服務。此舉為 TVB 成本與資源管理優化策略的一部分，針對未達預期經濟效益的業務進行調整。同時，「big big channel」的現有資源將與其他TVB現行平台進行整合，以降低營運成本並強化綜合競爭力。

TVB又指出，現時的跨平台影視娛樂業務發展已步入新的軌跡，而「big big channel」作為歷史遺留下來的業務已經看不到可進一步發展的前景，故公司決定終止服務。