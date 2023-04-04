TVB小股東大聯盟擬於AGM動議　重選所有董事

自稱由電視廣播（0511，TVB）小股東組成的「大台小股東大聯盟」於Facebook專頁內發文，指出收到很多傳媒朋友發來的電郵詢問有關召開股東大會的安排及提出訪問的邀請。



「大台小股東大聯盟」先感謝各方關注，為免大家心急等候，決定提前作出通告。由於召開股東特別大會需要最少28天的通知，因此經與其他股東溝通後，決定在TVB周年大會﹑即5月31日動議重選TVB所有董事。

稱向股東提供替代董事背景資料

「大台小股東大聯盟」指出，由於現時離開周年大會仍有個多月的時間，仍有足夠時間安排各傳媒的訪問，並向大家詳細解釋「大台小股東大聯盟」的動議。同時，亦會通過顧問公司向各股東發放動議的替代董事的背景資料。

「大台小股東大聯盟」指出，由於無法聯絡每一位股東及保障替代董事的個人私隱，只能向「大台小股東大聯盟」能確認的 TVB 股東發放以上資料。如各股東希望收到以上資料，請在4月底前電郵至tvbshareholderalliance@allianceadvisors.com，會有專人核實股東身份及將有關資料發放予各股東們。

此外TVB昨日（3日）宣布，與基金股東大正資本旗下大正創投，簽訂商業顧問協議。大聯盟指出表獲大正資本負責創辦人陳惠仁來電，通知大正創投與TVB簽署有關協議。大聯盟指出表示歡迎，認為引入大正創投對公司屬正確選擇。