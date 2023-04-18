中國首季GDP增長超預期　ING：消費成引擎　政府無需推財政刺激

2023年第一季中國的GDP按年增長4.5%，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，高於該行預測的3.8%，並高於前一季的2.9%增長。當中零售銷售增長强勁，為經濟增長快過預期的主要原因。



自1月至2月錄得增長3.5%後，3月零售銷售增長進一步加快至按年增長10.6%，第一季整體錄得5.8%增長。零售銷售擴張主要由餐飲業推動，增速之快為2021年6月以來首次，當時錄得同比增長12.1%。

該行相信，政府現時無需採取財政刺激措施支持消費，因3月國内消費按年增幅高達10%。但外圍市場在年内或進一步陷入衰退，政府或因此維持基建投資計劃補充經濟增長的動力。ING認爲第一季GDP公佈後，政府現時無需推出大規模的刺激經濟措施。

匯率方面，人民幣應在GDP數據公佈後走强。比較中美經濟基本面，中國經濟今年會愈走愈強，而美國經濟較大機會持續放緩，對人民幣匯率的影響會在第二季浮現。ING預測美元兌人民幣匯率2023年底為6.5。

ING預測美元兌人民幣匯率2023年底為6.5。（Getty）

其他數據方面，中國第一季的基建投資增長出乎預料放緩至8.8%，而今年首兩個月增長為9%。但基建投資增速仍較第一季固定資產投資的5.1%增長爲高。即使3月基建投資增長稍爲放緩，3月强勁的貸款增長有望加快第二季的基建投資。

3月工業生產按年增長為3.9%，第一季則按年增長3.0%，稍微高於前一季的2.4%。工業生產的溫和增長由美國及歐洲等外圍需求減弱所影響。大多數電子產品生產於第一季錄得收縮。微型計算機、集成電路及智能設備於第一季分別下滑22.5%、14.8%及7%，亦反映美國出口禁令的影響。

工業生產的溫和增長由美國及歐洲等外圍需求減弱所影響。

房產投資漸復甦

房地產投資於第一季按年收縮5.8%，略遜於2023年首兩個月的5.7%。當中原因可能是市場上存在大量的房屋庫存，但沒有債務違約的房地產開發商應能獲得融資以繼續現有住宅項目的建設。

另一方面，今年首季住宅物業銷售按年增長7.1%，較2022年第四季3.5%高，情況令人鼓舞。買家正重新對發展商恢復信心。如果市場能夠消化預售樓花，發展商可在2024年透過住宅銷售獲得新的現金流。

如果市場能夠消化預售樓花，發展商可在2024年透過住宅銷售獲得新的現金流。（視覺中國）

景順料年內推大規模刺激措施機會低

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，儘管GDP數據勝過預期，但3月份其他數據表現好壞參半。受珠寶、餐廳及汽車銷售額推動，零售銷售額表現相當強勁，但工業生產及投資不及預期。

總體而言，認為中國房地產市場已復甦，但前路可能依然漫長而曲折。值得一提的是，銷售額和價格是很好的領先指標，房地產投資則是滯後指標。房地產投資是GDP的重要貢獻因素，因此GDP增長能否遠超官方制定的5%目標，關鍵在於房地產投資最快能何時穩定。

考慮到GDP增長超出預期及近期中國人民銀行對1年期中期借貸便利利率的操作和流動性注入，他認為政策制定者可能會保持觀望。由於政府目前的首要目標轉向提振企業和家庭信心，認為，其不太可能為刺激經濟發展而在年內推出大規模財政或貨幣刺激措施。