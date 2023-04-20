金沙首季經調整物業EBITDA 3.98億美元　收入增132%　高開3.3%

金沙（1928）母公司LAS VEGAS SANDS（LVS）公布截至3月底止首季業績。至於金沙今年首季經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為3.98億元（美元‧下同），去年同期錄1,100萬元LBITDA。



季內金沙淨收益12.7億元，按年增加132%，淨虧損為1,000萬元，按年大幅收窄。

受業績帶動，金沙高開3.3%，報29.7元。

續於澳門作更多投資

LVS主席兼行政總裁羅伯特•戈德斯坦（Robert G. Goldstein）表示：「儘管旅遊限制和訪客量減少於季內持續影響我們的財務表現，惟整個旅遊及旅遊消費市場正在強勁復甦。我們仍熱切期待於二零二三年及未來年度迎接更多賓客再次到訪我們物業的機會。於澳門，我們很高興見到所有博彩及非博彩業務分部正在進行的持續復甦於季內有所加速。我們仍熱切期待繼續投資的機會，以提升澳門對區內旅客（包括訪澳外國遊客）的旅遊吸引力。隨著訪客增加，以及旅遊及旅遊消費繼續復甦，我們數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資，讓我們在締造強勁增長上佔優。展望未來，我們於團隊成員及社區的投放領先於同業，且我們提供領先於市場的綜合度假村物業組合，讓我們在未來年度締造強勁增長上格外佔優。我們的財政實力能支持我們在澳門及新加坡的持續投資及資本開支項目，同時於新市場尋求增長機會。」

羅伯特•戈德斯坦又指出，澳門的博彩及非博彩分部均一直表現強勁復甦。兩個市場的未來一片光明。公司於澳門及新加坡的投資承諾從未動搖。於澳門，在旅遊限制得以放寬後，訪客量上升已於季內帶動博彩下注額、零售銷售額及酒店入住率。換言之，業務已重回正軌。金沙中國的定位獨特，正好迎來機遇。

他指出公司多元化的綜合度假村業務模式，且持續投資於非博彩分部：會展獎勵旅遊、酒店套房、現場娛樂表演、零售、餐飲，為於隨後年間錄得強勁增長作好準備。公司亦著眼於澳門市場所有分部，包括國際旅客。公司為能有機會調配更多資金於澳門擴展非博彩產品選擇而感到興奮，又指出於批給競標時作出投放3,800,000,000美元的承諾僅為基線，將於這個獨一無二的市場作更多投資。