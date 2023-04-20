國泰3月客運量年增42倍　4月9日載客量單日破5萬　疫後首次

香港市民外遊需求持續高企，帶動國泰（0293）客運載量上月增至132.21萬人次，按年增加42.17倍。公司又指出在4月9日載客量為5.32萬人次，為疫情以來首次單日載客量逾5萬人次。



國泰指出上月客運載量為132.21萬人次，按年增加42.17倍，按月增加19%，收入乘客千米數按年升48.28倍，客運載率提高44.8個百分點至90.4%。以可用座位千米數計算的運力按年增加23.84倍。今年首3個月，載客量按年增加39.07倍，運力上升21.74倍，收入乘客千米數增加44.32倍。

貨運方面，上月運載12.17萬公噸貨物，按年增加25.3%，貨物收入千米數增加102.5%，運載率下跌14.6個百分點至66.9%。以可用貨物噸千米數計算，運力增加146.7%。在今年首3個月，載貨量按年增加35.6%，運力增加178.4%，兵貨物收入噸千米數上升128.1%。

公司又指出，旗下兩間航空公司的客運航班運力在今年3月底時，已按計劃回復至疫情前50%，服務逾70個航點。

本港航空業持續復蘇，機場人流明顯增加。（陳葦慈攝）

國泰顧客及商務總裁劉凱詩指出，客運方面，復活節假期的航班需求強勁，反映出行意慾熾熱。4月9日的單日載客量更是自疫情以來首次突破5萬，共接載5.32萬人次。公司努力恢復更多航班，以滿足顧客的需求，尤其是往返香港及內地的航班。由現在至10月底前，會陸續增加往返內地的航班數量至每周約160班，覆蓋15個城市共16個機場，包括營運每天四班往返北京的航班，以及每天六班往返上海浦東機場和每周9班往返上海虹橋機場的航班。

貨運方面，劉凱詩指出4月份的清明節、復活節和齋戒月預計會令貨運需求減弱，整體需求較之前放緩，雖然仍具變數，會繼續靈活調整貨機運力，但隨著客運網絡不斷增長，我們會利用客機腹艙為客戶擴大貨運覆蓋面。

劉凱詩表示，香港國際機場早前獲確認為 2022 年全球最繁忙的貨運機場。國泰作為以港為家的航空公司，即使去年面對艱巨的挑戰及承受嚴謹的營運限制，仍盡力確保重要貨物的流通，對維繫香港貨運樞紐作出的貢獻深感自豪。公司承諾致力重建香港國際航空樞紐的地位，推動航空貨運量增長至超越疫情前的水平。