國泰航空獲政府續牌至2028年　可營運328條客貨運航線

空運牌照局今日（4日）表示，就國泰航空有限公司提出的牌照續期申請，決定將有關牌照續期，有關牌照自今日（4日）起生效，至2028年3月19日（首末兩天包括在內）。國泰期間可根據牌照，營辦指定的328條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往來香港國際機場，有關決定將於下周五（14日）刊憲。



空運牌照局今日（4日）表示，就國泰航空有限公司提出的牌照續期申請，決定將有關牌照續期，有關牌照自今日（4日）起生效，至2028年3月19日（首末兩天包括在內）。(資料圖片)

空運牌照局表示，就國泰航空有限公司提出的牌照續期申請，決定將有關牌照續期，有關牌照自今日（4日）起生效，至2028年3月19日（首末兩天包括在內）。根據續期的牌照，國泰航空有限公司可營辦編定航程的328條航線，包括紐約、巴黎及柏林等。其可在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。

國泰航空可營辦編定航程的下列航線：

- 巴庫／阿拉木圖／阿斯塔納／哈巴羅夫斯克／符拉迪沃斯托克／布宜諾斯艾利斯／里約熱內盧／聖保羅／卡爾加里／埃德蒙頓／多倫多／溫哥華／聖地亞哥／巴蘭基利亞／瓜亞基爾／瓜達拉哈拉／墨西哥城／利馬／安克雷奇／亞特蘭大／波士頓／芝加哥／達拉斯／費爾班克斯／檀香山／休斯敦／洛杉磯／邁阿密／紐約／三藩市／西雅圖／華盛頓／加拉加斯／渥太華／印第安納波利斯／路易斯維爾／孟菲斯／匹茲堡／高雄／台中／台北／福岡／名古屋／大阪／札幌／東京／釜山／大丘／光州／首爾／平壤／廣島／沖繩／濟州／烏蘭巴托／斯里巴加灣市／登巴薩／雅加達／棉蘭／泗水／吉隆坡／檳城／宿霧／克拉克／達沃／佬沃／馬尼拉／蘇碧灣／新加坡／曼谷／布吉／河內／胡志明市／亞德萊德／布里斯班／凱恩斯／達爾文／墨爾本／珀斯／悉尼／楠迪／奧克蘭／基督城／惠靈頓／萬隆／龍目／三寶瓏／日惹／琅勃拉邦／怡保／亞庇／古晉／曼德勒／仰光／卡里博／清邁／清萊／蘇梅島／甲米／烏汶／霍巴特／莫爾茲比港／峴港／達卡／艾哈邁達巴德／阿姆利則／班加羅爾／孟買／加爾各答／德里／海得拉巴／金奈／馬累／毛里求斯／伊斯蘭堡／卡拉奇／拉合爾／科倫玻／開羅／亞的斯亞貝巴／內羅畢／拉各斯／開普敦／德班／約翰內斯堡／巴林／德黑蘭／特拉維夫／安曼／科威特／貝魯特／馬斯喀特／多哈／達曼／吉達／利雅得／大馬士革／阿布扎比／廸拜／沙迦／維也納／布魯塞爾／聖彼得堡／莫斯科／基輔／薩格勒布／布拉格／赫爾辛基／里昂／尼斯／巴黎／柏林／科隆（波恩）／杜塞爾多夫／法蘭克福／漢堡／慕尼黑／雅典／布達佩斯／都柏林／米蘭／羅馬／阿姆斯特丹／華沙／里斯本／哥本哈根／奧斯陸／哥德堡／斯德哥爾摩／貝爾格萊德／巴塞羅那／馬德里／巴塞爾／蘇黎世／伊斯坦布爾／伯明翰／格拉斯哥／倫敦／曼徹斯特／諾丁漢（包括東米德蘭斯機場）／阿爾及爾／喀土木／卡薩布蘭卡／突尼斯／撒馬爾罕／塔什干／克拉科夫／盧森堡／愛丁堡／喀布爾／加德滿都／果阿／喀拉拉／列日／萊比錫／律勒歐／辛辛那提／亨茨維爾／托萊多／德累斯頓／薩拉戈薩／巴巴多斯／喬治王子城／波哥大／金斯敦／蒙特哥灣／巴拿馬城／哥倫布／波特蘭／坎皮納斯／庫里奇巴／馬瑙斯／北京／長春／長沙／成都／重慶／大連／福州／廣州／桂林／貴陽／海口／杭州／哈爾濱／佳木斯／濟南／昆明／蘭州／牡丹江／南京／寧波／青島／齊齊哈爾／三亞／上海／天津／烏魯木齊／温州／武漢／無錫／廈門／西安／汕頭（包括揭陽潮汕）／瀋陽／鄭州／鞍山／南寧／石家莊／濰坊／徐州／北九州／小松／仙台／金邊／暹粒／塞舌爾／晉江／納什維爾／哈利法克斯／堪培拉／阿瓦隆／秋田／青森／卡迪克蘭／芽莊／合艾／日內瓦／花蓮／皇后鎮／聖荷西／德島／布加勒斯特／那不勒斯／比什凱克／杜尚貝／拉斯維加斯／萬象／阿什哈巴德／博洛尼亞／山形／第比利斯／蒙特利爾／浮羅交怡／奧蘭多／菲尼克斯／底特律／黃金海岸／羅安達／威尼斯／索菲亞／台南／澳門／佛山／惠州／梅州／湛江／深圳／珠海／拉薩／西寧／銀川／合肥／太原／南昌／呼和浩特／揚州／洛陽／麗江／張家界／蘇州／南通／常州／義烏／汶萊／帝力／浦那／旭川／函館／靜岡／克雷塔羅／基多／聖胡安／危地馬拉城／科契／阿克拉／達喀爾／鄂州