許正宇指移英港人未能取回MPF供款屬誤解　BNO護照不獲港府承認

財經事務及庫務局長許正宇出訪英國期間，英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）呼籲，促請特區政府容許BNO持有人提早領取強積金供款。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，對移英港人未能取回其MPF供款屬於誤解，並解釋BNO護照不獲港府承認。



他指出，中英兩國政府對於如何處理香港居民持有BNO護照早有共識，並於1984年互換備忘錄確認。其中英方承諾不給予持有英國國民BNO護照的香港中國公民在英居留權。特區政府也已於2021年1月發表聲明，表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，BNO護照亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明。因此，強積金計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為永久離開香港的原因，並申請提早提取強積金的證據。

根據積金局數字，前年以「永久離港」為由提領強積金有逾3.3萬人，涉約90.1億元；去年則有逾3.1萬人，涉約80.2億元

積金局早前表示，強積金受託人在審理以「永久性地離開香港」為理由、提早提取強積金的申請時，有責任依據香港法例行事。