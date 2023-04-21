瑞信AT1債被清零　債券持有人入稟向瑞士政府索償

瑞士金融市場監管局（Finma）上月推動拯救瑞士信貸（Credit Suisee，CS）行動期間，將瑞信發行﹑總值160億瑞士法郎的額外一級資本工具（AT1）價值「清零」，遭到一批投資者入稟法院索償。



瑞士行政法院發言人於周四（20日）披露，已至少接獲4宗涉及AT1債券的索償案，惟並無提及細節，Finma亦無回應傳媒查訊。

在瑞士政府推動下，瑞士銀行（UBS）同意以30億瑞士法郎作價收購瑞信。作為交易一部份，瑞士政府指示Finma根據法例，將瑞信發行的160億瑞士法郎AT1面值減至零。

有關決定公布，當時已引起債券持有人批評。惟有法律專家指出，瑞士有法例可作為債券價值「清零」的理據，認為債券持有人成功索償機會不大。可是仍有投資者買入有關債券，希望可以透過索償行動取得回報。

日本投資者遭減記1400億日圓

日本財相鈴木俊一指出，投資者購入1,400億日圓瑞信發行的AT1，該批債券已在上個月悉數被減記。

《彭博》早前曾報道，指出三菱日聯與摩根士丹利的合資證券公司客戶，因投資瑞信AT1債券而虧損950億日圓，瑞穗金融的客戶損失40億日圓。