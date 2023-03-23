瑞信AT1債券淪廢紙 監管機構解畫 稱受政府援助便觸發減記條件
撰文：許世豪
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瑞信早前陷入危機，最終以股換股方式、折讓四成僅30億瑞士法郎賣盤予手瑞銀集團（UBS），股東損失之餘，瑞信所有的額外一級資本債券（AT1債券）將直接撇帳，總值160億瑞郎（約1,350億港元）債券淪為廢紙。
不少債權人及市場人士，均質疑當局的做法。瑞士金融市場監管機構FINMA，最新就公布更多信息，以解釋為何相關債券在可完全減記（write-down），原因是銀行得到救助。
FINMA表示，已指示瑞士信貸完全減記其 AT1 工具，並立即通知相關債券持有人，又指，據該行所發行AT1債券的合同規定，它們將在「可實施事件」（viability event）中完全減記，特別是獲得政府特別支持的情況下。
FINMA指出，由於瑞信於今年3月19日獲得由聯邦違約擔保的特別流動性援助貸款，因此該銀行發行的AT1工具，滿足了完全減記的條件。至於瑞信的二級債券則不會被減記。
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瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。