瑞信AT1債券淪廢紙　監管機構解畫　稱受政府援助便觸發減記條件

瑞信早前陷入危機，最終以股換股方式、折讓四成僅30億瑞士法郎賣盤予手瑞銀集團（UBS），股東損失之餘，瑞信所有的額外一級資本債券（AT1債券）將直接撇帳，總值160億瑞郎（約1,350億港元）債券淪為廢紙。

不少債權人及市場人士，均質疑當局的做法。瑞士金融市場監管機構FINMA，最新就公布更多信息，以解釋為何相關債券在可完全減記（write-down），原因是銀行得到救助。

FINMA表示，已指示瑞士信貸完全減記其 AT1 工具，並立即通知相關債券持有人，又指，據該行所發行AT1債券的合同規定，它們將在「可實施事件」（viability event）中完全減記，特別是獲得政府特別支持的情況下。

FINMA指出，由於瑞信於今年3月19日獲得由聯邦違約擔保的特別流動性援助貸款，因此該銀行發行的AT1工具，滿足了完全減記的條件。至於瑞信的二級債券則不會被減記。