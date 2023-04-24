瑞信上季流失資產規模達到612億瑞郎　料今年底完成與瑞銀合併

擁有167年歷史的瑞信（Credit Suisse，CS）受到瑞士政府推動下，在今年3月下旬宣布接受由瑞銀（UBS）提出的收購方案。交易作價為30億瑞士法郎，會以全換股方式場進行。當瑞銀及瑞信就合併商議推進期間，瑞信流失大量資產，據該行公布於今年首季流失資產達到612億瑞士法郎。



不過該行在今年首季卻錄得一筆124.3億瑞士法郎利潤，與期內政府將瑞信發行的150億瑞士法郎的額外一級資本債（AT1）債務工具清零有關。該利期內經調整稅前虧損為13億瑞士法郎。

瑞信指出在3月的下半月經歷重大淨資產流失，雖然已見紓緩，惟仍未扭轉有關局面。該行指出於今年首季流出的資產達到612億瑞士法郎，佔在2022年底時經該行管理的資產規模的5%，又指出流出的資產中，57%是從該行財富管業務部份，以及在瑞士的銀行部門。

該行指出在3月的下半個月，客戶抽走存，以及當定期存款到期後不再重續。在今年首季該行損失的存款規模達到670億瑞士法郎。

瑞信又指出與瑞銀之間的合併預料於今年底完成，可是瑞銀要將整體瑞信業務吸收，或需時3至4年。