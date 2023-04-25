第一共和銀行（FRC）年內40%流失存款　擬第2季裁員最多25%

美國多間地區銀行於上月曾發生大量存款流失等問題，其中矽谷銀行（SVB）及Signature Bank等兩間地區銀行更先後倒閉，要由監管機構接管。至於獲摩根大通等11家大行聯手將300億元（美元‧下同）存款存入的第一共和銀行（First Republic Bank，FRC），存款流失壓力未完全消退。該行公布截至上周五（21日），其總存款為1,027億元（約8,062億元），較去年底減少40%。



該行指出截至今年3月底，其資產負債表中，貸款為1,733億元，借款增至1,012億元至1,067億元，存款為1,045億元。

在今年3月9日時，該行存款總額為1,735億元，較去年底減少1.7%。可是SVB倒閉引致該行面臨前所未有的存款外流。隨著摩通等聯手存入300億元後，該行短期拆借需求減少之餘，存款外流情況亦告緩和。在3月27日存款開始回穩，至4月21時總存款為1,027億元，期內跌幅為1.7%。因稅季開始，客戶開始交稅。

股價盤後瀉逾22%

存款數據銀公布後，對第一共和銀行股價帶來沽壓，於收市後交易時段該行股價瀉22.3%。

該行亦指出為應付擠提，從聯邦儲備銀行﹑聯邦住房貸款銀行及摩通獲得額外流動性，以增強財務狀況。借款總額高峰為3月15日，當時借款額達到1,381億元，而當時資產負債表上現金為340億元。至4月21日總借款為1,040億元，現金及現金等值物為100億元，當中包括聯邦住房貸款銀行的255億元長期預付款，去年底為73億元。

該行指出為加強財政實力，須努力吸納存款，以減少從聯邦儲備銀行的借款，同時縮減貸款規模，以對應減少對未受保存款的依賴。同時該行亦計劃削減成本，包括削減高層薪酬﹑減少非必要活動及項目，以及計劃於今年第二季裁員20至25%。

該行亦指出，截至今年3月底總收入按年跌32.9%至2.69億元，不派息。