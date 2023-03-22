SVB及第一共和銀行與SB先後出事　瑞典養老金「買齊」料輸逾百億

美國銀行業風暴，三間出事的美資銀行即第一共和銀行（FRC）、矽谷銀行（SVB）及Signature Bank（SB），瑞典最大養老基金皆有持股，並在近期股價急挫之際，急於清倉沽出，錄得逾百億港元虧損。



瑞典最大養老基金Alecta CEO Magnus Billing表示，已全數沽清FRC股權，因為銀行業未來不確定性太大，評級亦已被下調至垃圾級，預期虧損75億瑞典克朗（折算約57.2億港元）。

Alecta表示，該機構在第一共和銀行總投資資本為97億瑞典克朗，意味著是次出售股票時虧掉高達77.3%。自2019年以來，這家瑞典的養老基金就一直在購買FRC的股票，並成為該銀行第五大股東。

第一共和銀行早前獲摩通等11間大型美國銀行存入300億美元存款。（Facebook圖片）

投放三行資金達218億瑞典克朗

Alecta上周表示，投資於SVB、Signature Bank（SB）預計撇帳11億美元（折合約86.3億港元），連同沽出FRC第一共和銀行的虧損，虧損料總共達144億港元。

近期，瑞典的金融監管機構要求養老基金Alecta解釋，為什麼會將其合計大約218億瑞典克朗（約21億美元）的資金投資於與矽谷銀行倒閉相關的三家美國區域銀行。Alecta管理著260萬瑞典人養老金、管理資產規模高達1.2萬億瑞典克朗的公司。