13年後再就外國公司「染藍」諮詢市場　分析：配合香港國際化定位

恒指公司事隔13年，再就外國公司是否納入恒指選股範疇諮詢市場，原因是要令恒生指數更能符合香港作為連接內地與世界的國際金融中心角色。有分析師明言，一直以來恒指成份股都是隨香港的發展而改變，雖然目前在港上市的外國公司數目較少，但現時先行諮詢的做法「講得過去」。



恒指公司事隔13年，再就外國公司是否納入恒指選股範疇諮詢市場。（資料圖片）

近年恒生指數經歷不少變革，以吸納新經濟、生物科技股，及在美國上市的中概股回流到港第二上市，最近一次的大改革，是2021年恒指公司目標將成分股數目增加近一倍至100隻，納入中概股、新經濟及生物科技股等股份，並大幅縮短成為成分股的時間要求等。

事隔13年再諮詢

恒指公司昨日（26日）公布，事隔13年再就外國公司是否納入恒指選股範疇諮詢市場。市場關注對恒指成份股的影響，事關2021年的改革，有評論覺得恒指已淪為「四不像」，論増長及創新不及美股納指；論收息，現時藍籌股股息率反而比以前更差。

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翻查諮詢文件，在港上市的外國公司數目由2010年的6間，13年來的升幅逾10倍，至增至2023年的68間。（資料圖片）

至於今次提出納入外國公司的建議，翻查諮詢文件，在港上市的外國公司數目由2010年的6間，13年來的升幅逾10倍，至2023年增至68間。另外以香港作為主要上市的外國公司，亦自2018年第三季起符合資格納入恒生綜合指數。今年3月起，相關的外國公司亦可通過互聯互通買賣。

僅六隻獲納恒生綜合指數

值得留意的是，目前恒生綜合指數成份股有527隻。惟68間外國公司當中只有普拉達（1913）、俄鋁（0486）、兗煤澳大利亞（3668）、新秀麗（1910）、L'OCCITANE（0973）及金界控股（3918）6間納入恒生綜合指數，佔市值不足0.5%，成交佔比約0.3%。

論以上股份的成交量及關注度，似乎未足以納入成份股。不過恒指公司明言，放寬選股範疇至外國公司後，恒生指數的定位將從現時代表在香港上市的大中華公司，伸展至更全面代表整體香港股票市場。這亦更能符合香港作為連接中國內地與世界其他地區的國際金融中心角色。

（恒指公司諮詢文件）

葉尚志：恒指成份股隨時代而改變

改革後的恒生指數，另一個被人詬病的問題，正是缺乏代表性，今次恒指公司的說法，又是否足以說服市場？第一上海首席策略師葉尚志接受《香港01》訪問，指出恒指成份股一直都隨著香港的角色而改變。

他笑言，早年的恒指，正是因為本港地產市道興旺，地產股佔比最多，相反現時佔比則逐步下降，「同以前唔同，係因為香港唔同咗」。他認為，隨著香港更強調國際化的定位，恒指組成變得更國際化，以配合香港成為國際城市的發展方向亦是「講得過去」。

雖然目前只有6隻股份納入恒生綜合指數成份股中，不過葉尚志認為，目前未必有足夠的外國公司可納入成份股，但亦認為是時候諮詢市場。

葉尚志接受《香港01》訪問，指出恒指成份股一直都隨著香港的角色而改變。（資料圖片）

擬撤香港公司25隻上限

另外，2021年的恒指改革為香港成分股數目設定20至25隻，最新諮詢建議取消25隻上限。當時恒指公司建議將恒指成分股數目由50隻倍增至100隻，目前為76隻，而香港成分股的市值佔比則由42.7%降至34.7%。至於恒指選股參考7個行業代表性的現行方法，則建議維持不變。