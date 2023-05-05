平保鬥法滙豐　AGM表決成新戰場　三大重點須留心｜拆局

滙豐（0005）股東大會將於周五（5日）在英國舉行，以呂宇健( Ken Sir)為代表的小股東提出了兩項決議案，涉及檢討架構重組和每年固定股息，屆時將面臨表決。滙豐大股東、中國平安（2318）旗下平安資產管理，早已公開表明原則上支持議案。近日平安資管數度「叫陣」，發放不少訊息，但總括而言，有三點可留意。



重點一、由分拆改為戰略重組

平保過去不時對滙豐控股的業務提出廣泛的戰略性建議，以提高滙豐的長期回報。針對亞洲業務方面，平保的建議，由原來的分拆方案(spin-off)，調整爲戰略重組(strategic restructuring)方案。平保認為戰略重組方案，完全可以解決滙豐的顧慮，包括關於環球價值、 營運成本、法律障礙等問題，亦能夠有效節省成本。

值得一提，平保的聲明没有具體談及重組方案的細節，包括指定的亞洲業務種類，涉及資產規模等，似乎留有一手，冀釋出和滙豐管理層「坐低慢慢傾」的態度。

滙豐的大股東中國平安（2318）已公開表明，原則上支持小股東提出的議案。(資料圖片)

重點二、強調保持滙豐控股地位

另外，不論是分拆亞洲業務的方案，抑或是戰略重組的建議，平保認為都要堅持一個大原則，就是滙豐仍然會保持對亞洲業務的控股股東地位，藉此保障現有的服務協議可以持續，並維持全球業務線的協同效應。同時間，平保明言，方案都將爲滙豐股東帶來巨大收益，包括釋放價值、 減少資本要求、提升長期效率等。

重點三、AGM只是開始 不是結束

股東大會將於周五（5日）在英國舉行，據消息人士指出，匯控的管理層傾向認為，當股東大會完結後，「關於分拆亞洲業務的討論理應告一段落」。

不過，平安方面則不表認同，似乎傾向繼續爭取和滙控管理層的討論，原因是平安的建議和小股東提出的建議不盡相同，平保堅持業務重組對滙控可以帶來明顯的優勢。

股東會召開前，匯控管理層似乎未敢「怠慢」。據外電指出，滙控主席杜嘉祺(Mark Tucker)近數周，接連與主要股東，圍繞兩項小股東提出的議案進行討論。(資料圖片)

根據彭博的統計數據，現時平安以8.29%的持股量，位列滙控第一大股東；緊隨其後的是貝萊德，持股量為8.14%。至於排名第三及第四的股東，分別是貝萊德及挪威主權基金，持股量分別是2.91%及1.83%。

在股東會召開前，匯控管理層似乎未敢「怠慢」。據外電指出，滙控主席杜嘉祺(Mark Tucker)近數周，接連與主要股東，圍繞兩項小股東提出的議案進行討論。當中，挪威主權基金已經表態，支持滙控管理層方向，反對分拆亞洲業務。

事實上滙控亞洲業務的定位，長期以來掀起股東熱烈爭議，全因其吸金力高，翻查年報，亞洲業務去年賺逾137億美元，相當於集團全年列帳基準除稅前利潤超過78%，可謂是一隻「生金蛋的鵝」。今次英國的股東大會落幕後，相信爭論之聲仍難平息，只待「春風吹又生」。