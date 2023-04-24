滙豐小股東籲分拆｜Ken Sir﹕與平保立場一致　有信心議案可通過

滙豐（0005）將於下月5日，在英國舉行股東會，就多項議案進行投票作表決，其中包括由小股東提出有關業務重組及派息的議案。分拆滙控關注組召集人呂宇健（Ken Sir）表示平安保險（2318）與關注組的立場一致。同時透露其本人仍然增持滙豐，以及於5月5日會親身出席股東會。

他亦表示，有百份百信心第17、18項議案（涉及業務重組及派息的議案）可獲通過。



今日將與多間50大持股機構見面

呂宇健上星期與平安保險資產管理部門會議後表示，平保明白關注組的論點，立場亦一致。平保亦在其後發出聲明表示，支持滙豐架構重組，總部設於香港並獨立上市，有別於聯盟的分拆論點。

呂宇健表示已經與50大持股公司其中6間約定會面時間，今晚將會與兩間50大持股公司進行會議。礙於沒有得到對方公開其公司名稱許可，所以只能以資產規模區分。兩間公司管理的資產總值，分別是6,600億（美元·下同）及1.34萬億元的公司會面。

Ken Sir今日在觀塘設立街站，向途人派發單張講解相關議案。（柳英傑攝）

如失敗可能再提議案

呂宇健表示投票截止時間比想像為早，但是在街站或Facebook上都收到大量查詢，認為高投票率的股東會投同意票。

他回應失敗後部署時表示，「暫時未有安排，但係每年都有AGM（股東大會）嘅，可能下年再提議案，睇吓佢（滙豐）有冇做違害股東權益的事。如果佢升返上100蚊我都唔搞佢啦。」

重申17議案並不一定分拆 18 議案冇可能唔通過

呂宇健表示17議案是希望滙控管理層每季檢討可以提升股價的方法，只不過透明化，提供報告予股東查閱，分拆只不過其中一個方案。

而18 議案是要求該行派息金額回到疫情前的51美仙。而滙豐管理層於非正式股東大會表示，派息將會回到疫情前水平。呂宇健表示這就是議案所要求的。加入議程避免滙豐「講完唔做」，以及預計18議案通過後股價可以上升40%或以上，認為沒有可能通過不到。