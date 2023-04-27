逾六成港人覺得「唔夠假期」　大部分計劃今年至少請24.5日假

隨著防疫措施解除，不少港人都「報復式」旅行，Expedia最新發布的2023年《假期缺乏研究報告》顯示，港人假期缺乏指數自疫情以來首次回升，63%受訪香港成年人認為自己沒有足夠的假期，比去年度調查48%大幅上升15個百分點。

報告指出，港人「假期缺乏」水平創十年新高，主要原因是在職人士面對通脹、勞動力短缺和工作繁忙等因素，在所有年齡組別中，年輕一代受訪者假期缺乏程度最高，其中18至34歲的人為假期缺乏感最高的組別，達74%，35至49歲受訪者則有66%，至於50歲或以上的受訪港人的假期缺乏感最低，僅有45%。

80%受訪者已預訂今年旅程

受訪者去年平均申領假期的日數為24.5日，較2021年的12日多逾一倍，是日本以外全球請假日數最多的地區。93%受訪港人在2023年計劃請假的日數與去年相約甚至更多，80%受訪者更表示已經預訂2023年的旅程，領先全球水平。

調查亦顯示，65%的受訪港人，每6個月至少進行一次海外旅行；有25%的受訪者表示，每個月都會以不同形式度假，超過 90%的受訪者認為，假期比過奢華生活，更能提升他們的整體幸福感，87%受訪者亦認為假期比奢侈品更重要。

Expedia Brands全球企業傳訊及亞洲公關總監 Lavinia Rajaram表示，假期缺乏症除了讓人感覺沒有足夠時間度假，更會令旅客在計劃行程時千頭萬緒，最終未能盡情享受應有的假期。 疫情後的香港人明顯比以往任何時候都更期待假期。他們花更長的時間，去更遠的目的地旅行，亦願意消費更多以享受升級旅行服務。