Expedia機票攻略　呢日買最多可慳23%　預早咁多訂隨時再平65%

隨著多地放寬旅遊限制，加上本港實施「0+3」入境檢疫安排，港人紛紛計劃出遊大計。不過「復常」之初，機票價格實在難以捉摸！旅遊平台Expedia發表《2023 航空旅遊秘訣》，提供最新機票「慳錢」貼士，包括在哪天訂票可節省逾兩成、提前多久預訂機票可平65%、甚麼時候出發可降低航班取消機會等，即看訂票攻略！



Expedia與航空公司報告組織（Airlines Reporting Corporation）合作分析全球機票數據庫資料，發現星期日預訂國際航班機票，平均可以比訂票格價最高的星期五節省23%。

提早預訂機票自然是慳錢方法之一，數據顯示，旅客若提前至少6個月前預訂國際航班，比起出發前6星期內才預訂機票，平均節省65%。

出發日子方面，星期六票價通常較高，星期二出發平均可較之節省10％，而星期四出發比星期六亦可慳8%。

復常之初不時會有航班安排不穩的問題，Expedia根據年初至今的航班狀態數據，分析出凌晨3時至早上9時之間，從本港起飛的航班比其他日間時段出發的航班更大機會被取消。換言之，乘搭早上9時之後出發的航班可減少取消機會。