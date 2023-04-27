鄭裕彤生意拍檔　冼為堅於4月17日離世　曾合作創辦新世界

新世界（0017）創辦人之一﹑為鄭裕彤等多位城中超級富豪好友的冼為堅，於今年4月17日離世。美麗華（0071）於公告內指出，董事局及全體員工對冼為堅離世表示沉痛哀悼，並對其家屬致以深切慰問；又表示對冼為堅於服務公司期間作出的寶貴貢獻作衷心感謝。

翻查美麗華於2023年年報顯示，冼為堅已年屆93歲。他於1974年獲委任為公司董事，自1985年起擔任副主席。美麗華於年報內亦指出，冼為堅於珠寶首飾﹑地產發展﹑物業租務﹑酒店營運及銀行金融等行業擁有豐富經驗。

為鄭裕彤生意拍檔

冼為堅為新世界創辦人之一，亦是鄭裕彤生前的生意拍檔。據新世界網頁顯示，1970年鄭裕彤﹑冼為堅及楊志雲等創辦公司，公司並於1972年上市。在鄭裕彤傳內，有不少相片介紹公司發展經過，其中一張相片正是新世界於1971年以1.31億元，向太古收購尖沙咀藍煙囪貨倉碼頭地皮後，鄭裕彤及冼為堅等人於美麗華酒店舉行記者會，當時鄭裕彤向外講解收購詳情。該地皮可謂「地王之王」。其後地皮興建為新世界中心，其後再重建為Victoria Dockside。

在鄭裕彤傳內，冼為堅亦有執筆為該書撰寫序言，講述他與鄭裕彤相識70載的點滴，包括新世界如何誕生，及鄭家與冼家兩家人結伴旅行等。