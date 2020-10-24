勤、誠、義唔老土　《鄭裕彤傳》作者﹕彤叔教你做事要親力親為！

受周大福慈善基金主席鄭家成邀請，香港大學社會學家王惠玲與歷史學家莫健偉兩位一同撰寫出《鄭裕彤傳──勤、誠、義的人生實踐》一書，運用口述歷史的方式，透過別人的記憶及話語，重塑一代香港商賈鄭裕彤。

鄭裕彤（以下將簡稱：彤叔）一生與兩大家族息息相關。書中亦用了較長的篇幅去叙述鄭家與周家的結緣，以及彤叔與家鄉廣東順德倫教、澳門、香港三地的淵源，由家族歷史開始解構彤叔的故事。「你很難去相信一個人由天跌落嚟」，展述自己的時候，很理所當然會用第一身視點去叙述，但莫健偉就指，每個人有不同背景，彤叔去到香港從事金飾的成功，不單只是當下的時情，要追源溯本，找出個脈絡，去了解由彤叔出世到上一輩究竟發生什麼事後，才可以讓讀者更深入了解，獲得一個完滿的答案。

王惠玲：「甚至佢係周大福嘅老闆」其後才知

對於彤叔的了解，王惠玲毫不掩飾地指，自己未寫書前，其實與一般市民一樣只是知道他是香港的地產大王之一，是個有錢人，一個商業人物，「甚至佢係周大福嘅老闆」都是之後才了解到。

做口述歷史過程中，當中很特別的是可以接觸到不少的受訪者。透過不同訪問，才了解到，「點樣發達」這件事，不是可以那麼直接解答到。她表示，聆聽大家的憶述時，彤叔的個性會一路呈現出來，這個人物是如何做事呢，他是如何去對待人和事呢？最後將彤叔個性的認知，凝聚在書名那3個字「勤、誠、義」之上。

莫健偉認同王惠玲所說，自己對彤叔的印象都是流於媒體所塑造的形象；又指出了解他做了什麼大建設，什麼經濟功績，都不會幫助你去認識對方，亦不能知道他的特點。透過口述歷史，去觀察一個人的成長，聆聽周圍的人對他的評價，「好似續忽續忽去執返呢個人嘅特點同埋性格出嚟」。再加上思考、推敲、想像，重構彤叔的另一面。例如，透過某些小故事得知，原來有時彤叔都幾風趣，「好鍾意玩，好好奇㗎喎」。工作上，有時有人會形容彤叔思路敏捷，工作迅速，同時又見到他對人的信任，這些較深刻的印象是難以從媒體中得到。

回內地做「基建」是對政局走勢的前瞻

彤叔回歸前後都回到內地進行不少投資，當時亦獲得不俗的回報，而近年新世界亦有不少項目在大灣區。莫健偉表示，書中其實未觸及到彤叔在往後90年代的一些開拓事宜，例如，新世界曾有一段時間在海外進行較大型的開拓，並不只是內地市場，有航運業等，都嘗試走出香港，在美加﹑東南亞亦有一些發展項目，而這些新投資都是彤叔經歷過70、80年代轉型後的新方向。但礙於書的主題關係，叙述範圍有時空、時間的限制，所以沒有更多空間及精力，研究彤叔晚年的商業發展改變或出現了什麼新特色。

「我未必覺得鄭裕彤先生會一面倒去將某個業務集中喺某啲地方」，莫健偉表示，以彤叔過往的經歷來看，其實他的眼光是很開闊的，是「世界性」的，不只會投入中國內地市場。

1974年12⽉，中國⾸座⾃⾏設計、建造的百萬千⽡級⽔電站，劉家峽⽔電站5台機組建成，成為中國⽔電技術的新⾥程碑。（網絡圖片）

王惠玲分析，當年彤叔走入中國是一個比較前瞻的商業計劃，若要估計他的決定，大家先要從他在中國發展的歷程去觀察。

進入內地市場初期，彤叔原本不是先做地產，而是做酒店管理。據彤叔員工憶述，當時彤叔見中國開始改革開放，多了人有意回中國旅行，認為當中會有對酒店的需求，相關業務會發展得較快，加上當時新世界中心兩間酒店已建成數年，令他認為自己在這方面有能力嘗試去做。

彤叔後來轉向地產業，但王惠玲強調，要留意的一點是，那個「地產」的意思是指「基建」。較早的年間，新世界在廣州興建公路、發電廠和水廠等基建項目，是關乎到中國改革開放後的一段時間，政策傾向集中發展製造業，製造業正需要相關基建項目。加上中央政府意旨「廣東行先」，令彤叔就轉到這方向發展。

在1996年所謂的「地產」項目其實是舊城區的改建。當時中國經濟正在改善時，需要將一些舊城轉換成住宅及商業的用地，彤叔就是將當時北京一帶地方城市的舊城區轉換成一些商業核心區，符合當時中央政府對數個主要城市發展的方向。

鄭裕彤與內地官員會面。（新世界發展網頁圖片）

王惠玲明言，若要問彤叔今日面對如此局勢會如何做時，她不會知道，只能夠想像今日的中國發展是需要什麼？有什麼重要人物的網絡會找他？當有人向他推銷介紹時，然後他聽完之後會再去理解，反思這些是否今日中國所需？對於國家的民生有什麼好處？若他明白理解後，接受說服，他就會去做。她只能想像彤叔會問以上的問題，然後就成為做決定時的參考，不只是「單單我做地產就成條線都做地產」。如莫健偉所言，未必一定做地產，而是就彤叔所接觸的資料，當中的內容說服到他，他就會做。

寄語讀者多重視老生常談的事與物

被問到希望籍本傳記對讀者或年輕人有何寄語時，兩位學者均笑言指自己是很怕做這種事，而寫的時候亦未刻意有留下什麼教訓要讓讀者學習，若真要問到希望讀者有何得著，莫健偉就表示「關於創造機會嘅部分都『幾得意』」。他指在彤叔的經歷中，「其實唔係有一啲嘢等住佢去拎」，反而是彤叔自己嘗試去找尋可能在當時未形成的「機會」，再透過彤叔接觸後，創造了一個大環境出來，而當年他在鑽石及地產上生意就是一個很好的呈現。

《鄭裕彤傳──勤、誠、義的人生實踐》一書記者會。（新世界提供圖片）

「機會唔係指當時社會已具備可以清楚呈現到嘅一啲發展方向」莫健偉解釋，創造機會的意思是「你可以指嗰個人創造時代，或是機會已經放喺嗰度畀人慢慢發掘」，而這種老生常談經驗的特色並非是傳世智慧，亦非是金科玉律，是單純將經驗告訴給下一代。只不過這些看似普通的東西大家不斷忘記。《鄭裕彤傳》就是在訴說這些老生常談的想法。

「其實想做一個開放式嘅，想唔同人得到唔同嘅教訓，如果佢想要就自己去搵，但如果只係要一個分享，希望佢分享到一個人嘅人生」。回想起決定書名的時侯，王惠玲表示，自己想如實反映彤叔的個性以及人生價值，所以就得出「勤、誠、義」這個構思。另一方面，又要考慮書目吸引度的問題，她說，「呢啲『勤、誠、義』咁老土，好似係老一輩嘅嘢」，只是加重老一代的趣味，沒有吸引力。

以勤力為例，好像只是一些仍未成功的人先需要，但書中講及彤叔承接會展項目為例，像他般的大企業家，做生意都要親力親為，並非「以為做咗大老闆叫人做就得」。王惠玲說，這種「既老土，又老生常談」的事物，正正就是提醒著大家，同時亦想年青人思考、接收這些看似過時的價值觀。