信用卡出現重覆交易　金管局：受影響客戶不需為重覆交易負責

萬事達信用卡出現重複交易事故。有萬事達卡用戶投訴近期部分簽帳發生重複交易的情況。金管局發言人表示，昨晚收到銀行通報，部分客戶的信用卡出現重複交易，已即時與發卡機構及收單機構跟進事件。



發言人強調，受影響客戶不需要為涉及的重複交易負責。初步相信，是次事件不涉及信用卡被盜用。問及涉及的具體金額，局方指仍在調查階段未有披露。

金管局發言人表示，受影響客戶不需要為涉及的重複交易負責。（資料圖片）

另一方面，金管局表示，涉及信用卡未經授權付款的投訴有明顯的上升趨勢。今年首季局方接到約800宗投訴，當中三分之一 的投訴，涉及信用卡未經授權付款。

未經授權付款投訴有明顯上升趨勢

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹在傳媒活動中提到，關注信用卡遭不法分子盜用的問題，強調要加強保障信用卡客戶的措施，她透露大部份未經授權付款，涉及用戶接到假扮購物平台網站的詐騙SMS訊息，例如是The Club及HKTVmall等，謊稱購物平台的積分即將到期，需要點撃SMS訊息進行登記為積分續期。在登記過程中，會連接到不法分子的詐騙虛構網站， 盜取客戶的信用卡資料。

她又提醒，用戶進行金融活動一次性認證時，要謹慎使用自動填寫的功能，建議用戶閱讀整個SMS訊息內容， 避免倚賴自動填寫功能，以免讓不法分子有機可乘。

助理總裁（銀行操守）區毓麟指出，處理信用卡不法交易時，要平衡銀行和用戶分別承擔的責任及風險。當不法交易出現時，如果單單由發卡銀行和金融機構為騙案涉及的資金承擔責任，會存在道德風險，亦令到不法分子成最終得益者。同時亦會令銀行營運成本增加，並累及謹慎使用信用卡的消費者。認為要加強消費者教育，提高他們進行交易時的安全意識。

約20間虛擬資產公司參與監管機構圓桌會議

另一方面，港府鼓勵虛擬資產行業發展。金管局及證監會今日下午將舉行圓桌會議，會見銀行和虛擬資產業界，釐清業界對客戶盡職審查方面的疑問。區毓麟透露，會有約20間有意在香港開展業務的虛擬資產公司參與會議，同時本港銀行方面亦有約20間銀行代表，在會議上共同面對面探討虛擬資產業界，在銀行開戶的情況及講解所需資料。