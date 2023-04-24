信用卡盜用首季投訴增1.7倍　金管局據報研信用卡網上交易額設限

信用卡被盜用案件時有發生，據本地媒體報道，單單今年首季金管局便接獲229宗相關投訴，按年急增約1.7倍。報道引述消息指，金管局提出8大方面初步建議。



金管局發言人向本地媒體表示，金管局於2021、 2022及2023首季，分別收到329，391 及229宗有關信用卡未經授權交易的投訴。今年首季的投訴個案較去年同期上升1.66倍，並為去年全年數字約59%。

消息人士表示，金管局提出8大方面初步建議，包括網上交易信用額設限，甚或細分某類交易設限；就銀行對客戶「嚴重疏忽」定義擬統一原則性準則，以及銀行經電訊商向消費者發送作交易驗證之用的短訊一次性密碼（OTP），客戶跟銀行一樣可查閱有關記錄；某些交易或棄用短訊 OTP，改用流動保安編碼作驗證等，當信用卡綁定電子錢包後，首次交易亦要再進行身份驗證，以增強對持卡人的保障。

據悉，近期金管局透過銀行公會向業界收集對初步建議的意見，而銀公亦特設了專責小組研究相關保障措施。鑑於一切尚在研究階段，故目前未有任何定案。

惟有報道稱，金管局或於短期內發出新指引，要求銀行強化信用卡綁定手機電子錢包的保安措施，為客戶進行身份驗證時，不能單靠發出一次性手機短訊驗證碼（SMS OTP）須採用更嚴謹的做法。