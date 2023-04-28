虛擬銀行｜8間虛銀仍錄虧損　一文看清各行去年業績表現

本港8間虛擬銀行今日一同公布2022年全年業績，當中包括Mox Bank Limited（Mox）及平安壹賬通銀行等虛擬銀行，虧損均收窄。惟整體而言，8間銀行仍然虧損



Mox去年虧損6.3億元

Mox指出去年全年總經營收入達1.7億元，較去年770萬元的經營虧損有所改善。全年虧損6.3億元，相比2021年6.89億元虧損有所收窄。

此外，Mox Bank客戶量上升100%，超過40萬。有超過五分一的 20 至 30 歲的香港人正使用 Mox 的銀行服務。整體客戶存款錄得按年56%升幅，達84億元。Mox客戶信貸及墊款按年上升了6倍，達50億港元。

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，展望 2023 年及將來，仍然致力在 2024 年達到收支平衡。

理慧銀行去年蝕7.13億元

理慧銀行（livi Bank ）去年稅前全面虧損為7.13億元，按年擴大。該行淨利息收入為877.1萬元，淨服務費及佣金收入按年增加41.7%至960.7萬元，總經營支出增加7.33%至7.1億元。

立法會議員到訪眾安銀行的辦公室。

眾安虧損8.33億元

眾安銀行去年稅後全面虧損增至8.33億元。該行錄得淨利息收入為1.92億元，按年增加1.21倍，淨服務費及佣金收入按年升55%至8,164萬元。

平安壹賬通銀行虧損收窄至1.57億元

平安壹賬通銀行去年虧損收窄至1.57億元。淨營業收入增加1.85倍至9,700萬元，淨息差擴闊至3.56厘。

天星銀行虧損2億元

天星銀行去年虧損收窄至2億元。期內收入增加61.62%至6,488.4萬元，其中利息收入淨額為6,283.6萬元，按年增加50.51%。

匯立銀行虧損4.58億元

匯立銀行去年虧損4.58億元，按年收窄。淨利息收入3,385.5萬元，其他經營收入增加1.65倍至989萬元。

富融銀行蝕5.34億元

富融銀行去年虧損擴大至5.34億元。年內淨利息收入717.2萬元。

螞蟻銀行虧損2億元

螞蟻銀行去年虧損2.03億元，按年收窄12.6%。