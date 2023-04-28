富衛泰國與泰國匯商銀行延長銀行保險協議2年

富衛旗下富衛泰國和泰國匯商銀行（SCB），已將其長期獨家銀行保險協議再延長2年，以滿足日益富裕和數碼化的泰國人口對保險和保障不斷增長的需求。

此新協議建立在富衛泰國和SCB成功合作的基礎上，這合作大幅推動了近年業務的增長。自2019年以來，富衛泰國的新業務價值以每年67%的複合年增長率增加，到2022年已達2.7億美元。目前，以銀行保險渠道新業務銷售計算，富衛泰國於該市場排名第一。

另一方面，富衛香港（富衛）x MIRROR「應援您健康」企劃推出近兩個月，已成功透過三大生活日常－「飲食」、「音樂」及「運動」，培養大眾有關身心靈健康的重要性。為繼續宣揚健康生活概念，企劃推出首個「FWD x MIRROR 健康應援站」，鼓勵大家更加投入實踐健康的生活習慣。

即日起至5月7日，「FWD x MIRROR 健康應援站」設於銅鑼灣希慎廣場1樓中庭。現場分別設有以「飲食」、「音樂」及「運動」為主題的應援專區。同時，亦設有「星級應援團」MIRROR 12子的人型擺設打卡位。

另外，在「FWD x MIRROR 健康應援站」完成指定簡單任務，即有機會免費獲得多款「應援您健康」系列禮品。