零售管理協會：旅客更注重旅遊體驗　「大手大腳」購物或難再現

本港3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年上升40.9%，今年首季合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升24.1%。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，3月零售業總銷售貨價值與2月份的331億元相差不大，故增幅主要由於去年低基數所致，儘管市道有所改善，但本地消費疲弱，零售業經營仍充滿挑戰。



協會調查顯示，零售商預期4月份整體生意會有單位數至雙位數升幅，與旅客相關的零售生意將持續向好，例如珠寶、百貨、健康護理品等，但復活節假期港人外遊，本地消費持續疲弱，超市生意或有雙位數跌幅。

展望5月市況，8成受訪零售商預計生意有單位數至雙位數升幅，尤其是與旅客相關的產品，但電器、家具等生意或下跌。

至於五一黃金周，6成受訪零售商指生意較對上一周有增長，但亦有3成受訪零售商表示生意按周下跌。另外，7成受訪零售商表示人流及消費較疫情前下跌。

旅客消費模式略轉變 未必會「大手大腳」購物

羅振邦表示，零售商發現旅客消費模式略轉變，注重旅遊體驗，未必會「大手大腳」購物，傾向於深度旅遊或品嘗街頭小食。儘管尖沙咀、上水、旺角等商業區生意恢復進度理想，但受訪零售商表示整體生意僅回復至疫情前的4成，再加上本地消費疲弱，料零售業「小陽春」要等待至暑假或十一黃金周。

另外，羅振邦指，有6成半受訪零售商表示業主開始加租，加租幅度為5%至30%，而未加租的業主亦有加租意願，零售業經營仍充滿挑戰。