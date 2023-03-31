限制低價團來港數目？　零售管理協會：對行業影響有限

近日不少來自內地的低價團訪港，有關旅行團不少前往紅磡及土瓜灣，對區內居民帶來影響，更有立法會議員指出要限制低價團來港數目。被問及若取消低價團對本港零售行業影響時，零售管理協會主席謝邱安儀指出參加旅行團的旅客需要跟隨旅行團的行程安排，可外出消費時間較少，就算進行消費亦只限於指定場所。所以即使限制有關旅行團來港數目，認為對零售業不會有太大影響。



零售商料3月生意可錄雙位數升幅

本港2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，按年上升31.3%，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升17.3%。香港零售管理協會表示，2月份增幅是由於去年低基數所致，零售業距離全面復甦仍有漫漫長路。

協會調查顯示，零售商預期3月份整體生意會有單位數至雙位數升幅，與旅客相關的零售生意將持續向好，例如珠寶、百貨、服裝等，但由於港人外遊，本地消費持續疲弱。

另外，有三成受訪會員認為儘管來港遊客有所上升，但消費金額沒有明顯升幅；大部分會員估計，至少要9個月至一年的時間，生意才能回到疫情前的水平。

零售管理協會執行總監羅振邦表示，2月份訪港旅客有約100萬人，但對比2018年平均每月500萬旅客有一定差距，儘管尖沙咀、上水、旺角等商業區生意恢復進度理想，但仍未能恢復至疫情前水平，預期零售業距離全面復甦仍有漫漫長路。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，4月為復活節假期，不少市民外遊，料預期消費券對零售業生意提振效果沒有去年顯著。（資料圖片）

行業僱員較疫情前少3萬人

謝邱安儀表示，根據政府數據，零售業人手仍較疫情前少3萬人，有受訪會員表示因人手問題影響日常運作或擱置開店，呼籲政府為零售業界輸入外勞。

對於政府派發消費券，謝邱安儀表示，消費金額較去年減少，再加上4月份是復活假期，不少港人外遊，相信影響本地消費力，預期消費券對零售業生意提振效果沒有去年顯著。