蘋果上季收入勝預期　iPhone銷售意外增長近2%　Mac銷售跌逾31%

蘋果（美：AAPL）公布今年截止至3月的財年次季業績，收入錄948.4億元（美元，下同）優於市場預期，按年回落2.5%。iPhone營收513.3億元，高於預期且按年不降反升，市場預期489.7億元。同時，iPhone銷售創同期的季度紀錄新高。



不過，Mac銷售跌逾31%至71.7億元，iPad銷售亦跌約13%至66.7億元，兩者都不及預期；穿戴式裝置、家居及配件銷售微跌0.6%至87.6億元。另外，服務收入升逾5%至209.1億元創新高，佔總收入22%。

蘋果指出上季iPhone銷售額增至513.3億美元。（unsplash@daniel-romero）

每股盈利高於預期

期內，每股經調整盈利報1.52元，按年持平，高於預期的賺1.43元。淨利潤錄得241.6億元，按年下降超過3%；毛利率為44.3%，高於預期的44.1%和上年同期的43.7%。

按地區收入分布，大中華銷售跌2.9%至178.12億元，美國銷售跌7.6%至377.84億元，日本銷售跌7.1%至71.79億元，而歐洲及亞太其他地區錄得增長，歐洲銷售增2.8%至239.45億美元，亞太其他地區銷售81.19億元，勁增15.3%，並超越日本。

連續11年增季度息

蘋果表示，上季業績按季改善，連續11年增加季度股息，每股派息增加4%至24美仙。季內營運現金流強勁，達286億元，集團向股東返還逾230億元。鑑於對前景有信心，董事會已批准額外900億元用於股份回購。