蘋果明年將商用MicroLED　擬以ChatGPT改進Siri

蘋果（AAPL）將於5月5日發佈2023年第二財季業績。近期公司頻繁舉動，包括將於明年商用MicroLED技術、對Siri進行AI改進、4月30舉辦音樂會為Apple Music Classical進行宣傳、消息指正生產Type C插頭的有線耳機。



消息指，蘋果公司計劃在2024年採用MicroLED面板，並將應用到Apple Watch Ultra。Micro LED具備多項優勢，被公認爲未來顯示屏幕技術的主流方向，預計隨著蘋果商用MicroLED面板，可以進一步提高Micro OLED在虛擬現實中的滲透率。

此外，蘋果公司的軟件工程師提議將ChatGPT等聊天機器人背後的機器學習技術整合到該公司的Siri語音助手中，正在等待公司批准。

蘋果公司將於4月30日於洛杉磯Tower Theatre 商店內舉行65分鐘的音樂會，以宣傳其下的古典音樂應用程式 Apple Music Classical。

蘋果公司正在生產配備USB-C插頭的有線耳機EarPods，日前消息指今年蘋果將推出4款 iPhone 15 / Pro機型，都將配備Type C而不是 Lightning插頭，以配合歐盟去年通過強制採用USB-C插頭充電的標準。