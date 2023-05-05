滙豐股東會｜分拆重組及股息特別決議案不獲通過　贊成票不足兩成

滙豐控股（0005）今日（5日）於英國舉行股東會，就多項議案舉行表決，其中最受注目的2項特別決議案，包括要求該行分拆的結構性改革﹙第17項決議案﹚，以及每年派息不少0.51美元﹙第18項決議案﹚。兩項議案由滙控分拆關注組召集人呂宇健為代表的本港散戶提出，



不過，上述特別決議案皆未取得75%的支持門檻，不獲通過。據滙控晚上發通告指， 策略檢討﹙第17項決議案﹚ 贙成票佔比僅19.78%，反對票佔比80.22%；股息政策﹙第18項決議案﹚贙成票佔比僅19.2%，反對票佔比80.8%。



杜嘉棋︰股東拒絕再辯論銀行架構

滙豐集團主席杜嘉棋表示：「我很高興絕大部分滙豐股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀行的架構。董事會、滙豐同事以至股東們現在可以舉步前進，邁向我們專注服務客戶、推動更加強勁的業績，以及為投資者創造更多價值的共同目標。」

至於支持第17及18議案的滙控大股東平安資管，其有關負責人表示：「我們尊重滙豐股東的選擇。同時，建議滙豐董事會及管理層，以開放的心態，虛心聽取來自股東的建議，不斷改善經營管理，提升公司價值。」

據滙豐股東會通知，第17項議案﹕動議滙豐制定﹑實施每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結構性改革（包括但不限於）分拆﹑策略性重組及重整亞洲業務以提升其價值。 第18項議案動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠的可分派利潤，滙豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣布派股息，即每年不少於每股0.51美元。

雙方不時隔空對招

呂宇健等一眾小股東推動滙豐將亞洲區業務分拆，以及將每年股息不可以低於0.51美元，並成為今次股東會的其中2項決議案。

在表決前夕兩方不時隔空對招。關注組在香港透過設立街站等方式，讓外界知悉其提倡的議案內容之餘，呂宇健亦表示，透過國際顧問Alliance Advisor向50大機構投資者進行游說。

人稱Ken Sir的呂宇健﹙站立者﹚在股東會現場向滙控管理層提問。﹙「 Ken Lui - 分拆滙控關注組 Spin Off HSBC Now」Facebook 圖片﹚

滙豐管理層 事前籲投反對票

至於滙豐的管理層更多次表明呼籲股東投反對票，日前更有報道指出主席杜嘉祺就議案與主要股東進行討論。行政總裁祈耀年日前在季績電話會議上，回應有關分拆議案時指出，該行策略是要提高派息及股東回報，剛公布的首季業績強勁，股本回報等財政指標良好，反映現時的營運策略行之有效，認為「是向股東交代的最佳答案」。

在股東會上，杜嘉祺及祈耀年兩人亦再次呼籲股東反對有關議案。杜嘉祺指出經專家建議後，已深入考慮其他選項，結論是其他選項會嚴重損害股東價值，包括令股東股息蒙受損失。他又指出固定派息並非審慎的財務管理策略。他指出現行策略行之有效，正提升該行表現及增加股息，因此股東不宜冒險。

平保傾向支持議案

股東取態方面，作為滙豐的主要股東平保資產管理，是支持滙豐架構進行重點，又有消息人士指出，平保是傾役投贊成票。平保資管更在滙豐公布今年首季業績後，指出滙豐的第一季業績有所改善，這得益於多個一次性項目和利率上升的推動，完全沒有減少平安資管對其戰略和基本表現上的根本性擔憂。

平安資管續稱，為從根本上提升滙豐的市場競爭力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，滙豐有必要推動結構性的戰略重組改革。

不過作為該行第4大股東﹑持股比例約2.91%的挪威主權基金則於表決前，明言會反對2項議案。為機構投資者提供投票建議的ISS及Glass Lewis，均建議投資者反對議案。