太地﹕太古廣場首季出租率96%　零售額按年增近7成

太古地產（1972）公布截至今年3月底止首季營運數據，期內公司在香港3個零售物業的出租率介乎96至100%，與去年底持平。公司又指出，季內太古廣場零售銷售額按年增長68.6%，太古城中心及東薈城名店倉分別增加20.2%及96.1%。



香港商場零售額按年錄雙位數增幅

公司指出下商場的銷售表現呈強勁復甦，零售銷售額於今年第一季度錄得雙位數增長，特別是東薈城名店倉和太古廣場，分別錄得較去年同期約90%和70%的增長。儘管出境旅遊活動令部份消費力外流，受惠於旅遊限制放寬，本地市場氣氛得到改善，入境旅客增加。

公司指出，商場現時正展開春季推廣活動，以刺激銷售和招募會員，並於3月至8月內提供跨境聯乘禮遇。受惠於政府主辦的不同大型宣傳活動，預計旗下商場的人流和零售表現會於本年內持續得到改善。與此同時會持續加強及優化租戶組合，以及提升商場設施。

太地又指出，在內地6個零售物業出租率介乎94%至100%。期內上海前灘太古里零售銷售額按年增長107.3%，成都遠洋太古里按年增加21.2%，廣州太古滙銷售增長13.3%。

公司亦指出位於美國佛羅里達州邁阿密的Brickell City Centre，出租率為90%，零售銷售額增加14.3%。

太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

太古廣場辦公室出租率96%

辦公室物業方面，太地指出位於香港的辦公室在今年首季出租率為94%，較去年底下跌2個百分點。其中太古廣場出租率為96%，較去年底跌1個百分點，太古坊整體出租率下跌1個百分點至96%。

太地亦指出，太古廣場辦公室租金按年跌11%，太古坊租金按年跌9%。

儘管香港整體辦公樓巿場表現疲弱，太古地產旗下的辦公樓物業組合表現仍然良好，租用率維持逾90%。受宏觀經濟不確定性和地緣政治氣氛緊張等因素影響，辦公樓空置率上升，加上來自中環和九龍東等地區的新供應增加，將會對租金構成下行壓力；然而自通關以來，企業預約參觀辦公樓的次數漸見頻繁，市場活動開始活躍。

位於太古坊的最新甲級辦公樓太古坊二座出租率逾56%，首批租戶已正式遷入，至今已順利交付逾17層辦公樓。太古坊將新增7萬平方呎綠化花園空間，當中太古坊二座對出的「太古花園」現已落成並開放。年內太古坊（電訊盈科大廈及多盛大廈地面位置）亦會陸續迎來更多露天餐廳選擇。室內空調行人走廊及「太古中央廣場」於稍後竣工時，將標誌太古坊蛻變成國際商業區的第二期工程正式完成。

內地辦公室物業方面，3個項目出租率介乎92%至99%。