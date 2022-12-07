太古廣場六座現正招租　目前預租率23%　料明年落成

太古地產（1972）在金鐘的商業王國正進一步擴大，太古今日（7日）宣布，位於皇后大道東46至56號的全新甲級辦公樓，命名為「太古廣場六座」，項目位於太古廣場三座對面，落成後將進一步擴展太古廣場物業組合；至於毗鄰的軒尼詩道28號辦公樓亦會易名為「太古廣場五座」。

太古廣場六座樓高24層，提供約21.8萬平方呎的辦公樓樓面，將於2023年竣工。項目現正進行招租，目前預租率已達總可租樓面面積的23%，涉及超過4.5萬平方呎樓面。

項目將連接現正計劃中的太古廣場三座地下行人隧道延伸部份，接駁至太古廣場項目不同部分，包括太古廣場三座、太古廣場購物商場及星街小區，此行人隧道亦會直通港鐵金鐘站。

太古地產董事—辦公樓業務Don Taylor指，未來十年將根據公司的1,000億元投資計劃，積極擴展太古廣場核心物業組合，並會適時向東擴展太古廣場物業組合的策略，相輔相成。

他又指，現時企業對辦公空間的要求日益提高，除設計外，辦公樓更要具備環境、社會及管治表現（ESG）等頂級認證，太古廣場六座齊備相關條件，包括採用最高級別的可持續發展標準設計與施工，項目已獲能源與環境設計先鋒（LEED）、WELL建築標準及綠建環評（BEAM Plus）的鉑金級預認證。

此外，太古廣場六座最近更取得WiredScore樓宇通訊認證及SmartScore智慧樓宇認證中的鉑金級最高級別認證。

至於毗鄰太古廣場六座的太古廣場五座，前稱為軒尼詩道28 號，現正進行翻新工程。待太古廣場六座落成後，太古廣場五座的租戶可共用六座的停車場、平台、空中花園和餐飲設施，以及利用計劃中的地下行人隧道直達港鐵金鐘站。