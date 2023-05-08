報稅2023｜供樓、租屋慳稅攻略　想用盡10萬蚊扣稅額　注意這幾點

踏入5月，又是一年一度報稅季節，打工仔要諗計如何免稅、扣稅！本港樓價高、租金貴，負擔不輕，好在現時供樓及租樓支出都可扣稅，叫做「幫補一下」，兩者上限同為10萬元，以最高稅階17%計算，皆最多可慳稅1.7萬元，即每月約1,400元，但當中有不少須注意的地方。



利息上揚，「樓奴」供樓利息開支大升，大有機會「用盡」有關扣稅額。﹙資料圖片﹚

供樓扣稅

先講供樓扣稅，即「居所貸款利息扣除」。本身持有香港境內物業，而該物業為納稅人自住居所，便可申請將供樓所需要支付的利息用作扣稅，每年可獲最多扣稅10萬元，而可申請扣稅的年期達到20個課税年度，更無須為連續的年度。

本港按揭平均年期為約27年，不少供樓客會選用30年期。雖然納稅人可自由選擇何年申請利息扣除，無需連續性申請，但王美鳳接受《香港01》訪問時表示，今輪加息周期已見頂，又或距見頂不遠，不少供樓客一年利息開支早超過10萬元，已可「用盡」10萬元扣稅額，因此無須再等。

當然，王美鳳補充，若果現時能夠申請扣稅的額度與上限水平相差較大，例如只能申請5萬元扣稅額，又或打算換樓料供樓利息開支將大升等的情況，則可按個人財務需求及收入，選擇是否申請現時扣稅。

自2022/23年稅季開始，新增「住宅租金扣除」項目，扣稅上限每年10萬元。﹙資料圖片﹚

租樓扣稅

「樓奴」可申扣稅，租樓的「無殼蝸牛」也有佳音。自2022/23年稅季開始，新增「住宅租金扣除」項目，即納稅人以租客身分租賃合資格住宅處所，納稅人與同住配偶都可獲扣除租金限額。一般而言，租金扣稅上限為每年10萬元，即本身租住的單位，平均月租8,333元，基本上已可用盡扣稅額。

不過，納稅人要取得扣稅資格，須符合不少條件，包括納稅人及同住配偶在港沒有持有任何住宅物業，而租住單位是申請人的主要居所；納稅人及配偶並非公屋單位的租客或認可佔用人；租住物業的業主非納稅人或其同住配偶的親屬或相聯者，如父母、配偶父母、兄弟姊妹、合夥人等；租約必須已打釐印。

值得一提，合租可按人數比例定扣稅上限，而由於無打釐印的租約並不能申索，如果業主及租客簽署租約時無打釐印，之後補打，也可獲取相關的扣稅。然而，正常情況下，在簽署租約後的30日內需打釐印，逾期的話，稅局會罰款，視乎遲交時間，需罰2至10倍的印花稅款額。