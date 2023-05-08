報稅2023｜香港20.4萬打工仔年薪逾百萬！即睇不同薪酬平均課稅額

新一份「綠色炸彈」即將寄到大家手上！稅務局陸續向全港納稅人發出273萬份個別人士報稅表（2022/23年度），３年來減少約24萬份，市民需於1個月內即6月2日或之前交回。稅務局預計2022/23年度薪俸稅總稅額794.9億元，你又貢獻了多少錢呢？不同入息水平的納稅人平均交稅多少錢？你交稅金額比較其他打工仔來說算多定少呢？而全港又有多少年薪千萬的「打工皇帝」呢？以下一一話你知！



稅務局5月2日起陸續寄出273萬份2022/23課稅年度個別人士報稅表，較2021/22年度的287萬份減少約14萬份，較2020/21年度的297萬份減少約24萬份。稅務局局長譚大鵬於記者會上表示，納稅人減少有不同原因，例如納稅人若連續數年不用交稅，便不會每年發出報稅表。

局方估計2022/23年度稅收總額3,602億元，按年減少183億元或5%，主要因期內印花稅收銳減三成至699.8億元所致，而涉及最多納稅人的薪俸稅總稅額則為794.9億元。2023/24年度預算稅收總額3,793億元，按年增191億元或5%。

稅務局陸續向全港納稅人發出273萬份個別人士報稅表（2022/23年度），市民需於1個月內即6月2日或之前交回。（資料圖片）

交稅是打工仔每年必辦事項之一，據最新一份稅務年報，2020/21年度全港182萬名新俸稅納稅人合共繳交656.8億元稅款，人均41,572元。

按入息組別劃分，入息在一般中產水平或以，即年薪40萬元（月薪約3.3萬元）或以下的納稅人約93萬人，佔比約51%。他們共貢獻約8.6億元稅項，佔整體薪俸稅收僅1.1%。

稅務局陸續向全港納稅人發出273萬份個別人士報稅表（2022/23年度），市民需於1個月內即6月2日或之前交回。（資料圖片/梁鵬威攝）

至於年薪逾100萬元、平均交稅金額達11萬元的「高薪一族」則有約20.4萬人。他們合計繳交569.9億元稅款，佔整體薪俸稅收總額超過75%。而當中年薪千萬的「打工皇帝」就有3,243人，佔整體薪俸稅納稅人數僅0.18%，但已貢獻了逾125億元，佔整體薪俸稅收總額16.6%。

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而打工仔即使收入相同，亦會因為免稅額及特惠扣除金額不同，導致最終交稅金額不同。參考所在入息組別的平均稅款，便可知道自己交稅金額是否比一般水平多或少。例如2020/21年度年薪30萬元以上至40萬元的打工仔，人均交稅2,694元；而年薪1,000萬元以上的「打工皇帝」，人均交稅金額高達388萬元。