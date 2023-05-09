凱盛融英曾計劃在港掛牌　兩度上載招股文件　最終皆無進展

內地信息服務提供商凱盛融英，於蘇州的分公司遭到蘇州市國安局等進行聯合執法行動。原來這間諮詢滕務，曾計劃在港上市，並於2021年8月及2022年2月，在於港交所（0388）上載了初步招股書。當時傳出公司擬籌集3億美元。可是2次均無功而還，文件最終亦告失效。



曾計劃在A股掛牌

在計劃赴港上市前，公司曾考慮在A股掛牌。在2020年4月公司與中金簽署在A股上市的輔導協議，以及向上海證監局遞交輔導備案申請。

其後公司計劃在港上市。據港交所網頁顯示，凱盛融英首次上載招股書為2021年8月11日，因並無進展，文件最終失效。約半年後，即2022年2月18日公司把捲土重來，再次上載初步招股文件，不過同樣是無進展，相關文件也是失效。

內地監管機構對公司計劃在港上市，曾2次作出反饋。中證監國際部曾要求公司補充歷次增資及轉讓價格及定價依據﹑合規性及是否履行必要程序等。

被問及今次事件，港交所發言人指出不會評論個別公司或申請情況。

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成立於2008年

據公司網頁顯示，公司成立於2008年為內地領先的行業專家知識信息服務供應商，為大型知名金融機構﹑諮詢公司及跨國企業提供快速﹑精準﹑高效的專家知識共享服務。公司設於上海，在北京﹑蘇州﹑深圳﹑香港﹑紐約及香港設有分支機構。公司又指出會利用遍布全球的專家網絡對信息進行高效匹配及連接，幫助客戶取得有用知識及信息。

公司進一步指出，旗下專家網絡成員逾50萬人，包括企業高層﹑商業領幅﹑行業資深人士﹑學界精英及戰略分析人士。有關專家遍布於醫療健康﹑金融等行業。

擁有逾50萬名專家網絡成員

在網頁內公司指出擁有逾4,500名客戶。向客戶提供的服務包括3方面﹕專家訪談﹑研究及會議。通過電話訪談﹑行業研究﹑視頻研究及線下活動等多元化形式為客戶提供精準﹑專業﹑高效﹑便捷的全方位定制化服務。

業績方面，據資料顯示截至2018年至2019年首9個月，公司營業收入分別為3.85億元（人民幣‧下同）﹑4.6億元﹑6.43億元及6.76億元。淨利潤分別為8,400萬元﹑9,700萬元﹑1.66億元及2億元。

專家訪談為公司最主要收入來源，從2018至2021年首9個月，來自專家訪談收入分別為3.46億元﹑4.04億元﹑5.7億元及5.97億元，佔整體營業收入的89.9%﹑87.7%﹑88.6%及88.4%。

公司亦指出期內專家成本分別為1.23億元﹑1.6億元﹑1.92億元及1.95億元。專家每小時諮詢報酬方面，2018年為每小時1,283.4元﹑2019年為1,330.57元﹑2020年為1,280.01元，在2021年首9個月平均為每小時1,455.58元。