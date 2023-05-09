擬港上市　凱盛融英｢淪情報機構幫兇｣遭國安執法　軍機量都能諮詢

撰文：朱加樟
出版：更新：

內地官方昨天（8日）通報，蘇州市國家安全局等部門對內地諮詢行業龍頭凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司蘇州分公司開展聯合執法行動。央視節目《焦點訪談》更報道，這家企業被指「淪為境外情報機構幫兇」，至少有2名凱盛融英的諮詢專家因為涉嫌為境外非法提供國家秘密罪被捕，專家接受諮詢的問題甚至包括軍機的保有量等敏感內容。

央視節目《焦點訪談》報道引述上海市國家安全局幹警稱：「凱盛融英信息科技有限公司擁有1000多家客戶，遍布境內境外。業務分為三大塊，其中專家訪談佔了凱盛融英業務總量的80%，專家訪談就是以專家電話訪談形式為主。」

報道引述上海市國家安全局幹警稱，相關專家被諮詢公司開出的豐厚報酬所吸引，並認為對方是家守法合規、管理規範的企業，進而放鬆了警惕，在涉外諮詢中洩露內部敏感內容甚至國家秘密和情報，走上了違法犯罪道路。

國企研究員竊取近5000份涉密資料　判監6年

報道舉出案例指，韓某某為內地某大型國企高級研究員，職位是涉密崗位，單位要求不能在外做兼職。2015年，韓某某在凱盛融英的邀請下成了該公司的專家並接受諮詢。

韓某某共在凱盛融英接受諮詢百餘次，其中境外諮詢超過60%。期間，韓某某到單位內網下載竊取近5000份涉密資料。經國家保密部門鑑定，韓某某為境外竊取非法提供機密級國家秘密一份，秘密級國家秘密兩份，情報13份，商業秘密18份。

韓某某最終因為境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有期徒刑6年。

+1

諮詢問題包括「某軍機型號保有量」

報道的另一個案例為曾在內地某重點軍工企業工作的雷某某，因向境外洩露軍事軍工領域敏感信息，涉嫌為境外非法提供國家秘密罪。

報道指，雷某某成為凱盛融英的諮詢專家後，其接受諮詢的問題甚至包括某個軍機型號的保有量。對於這樣的敏感問題，雷某某沒有迴避，而是心存僥倖、極力賣弄，最終向對方透露了大量敏感信息。

報道引述上海市國家安全局幹警稱，凱盛融英為滿足客戶需求，即使對一些涉及國防軍工、尖端科技等敏感領域的諮詢項目，具體負責的項目經理，也會在公司內部群發郵件，發動大家圍繞軍工企業、涉密科研單位，多打電話，聯繫遊說掌握相關內部情況的專家接受諮詢。公司還告訴專家可以利用舉例子、打比方等變通方法「側面」回答敏感問題。

擬港上市

內媒《澎湃新聞》報道指，凱盛融英成立於2008年，一度是國內最大行業專家信息服務商。凱盛融英最核心的資源是其龐大的專家資源，其官網介紹，其目前擁有約50萬名專家。

報道指，2021年8月，凱盛融英向港交所遞交招股書，擬在港股掛牌。2022年2月，凱盛融英重新遞交了招股書，但其至今仍未叩開上市之門。

疑諮詢涉密凱盛融英蘇州分公司遭國安調查　促認真履行反間諜義務內地修訂反間諜法　對國家機關實施網絡攻擊明確為間諜行為坐輪渡拍攝沿途軍用設施再發予境外人員　滬女獲刑五年一個月
內地國安罪案