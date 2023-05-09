擬港上市　凱盛融英｢淪情報機構幫兇｣遭國安執法　軍機量都能諮詢

內地官方昨天（8日）通報，蘇州市國家安全局等部門對內地諮詢行業龍頭凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司蘇州分公司開展聯合執法行動。央視節目《焦點訪談》更報道，這家企業被指「淪為境外情報機構幫兇」，至少有2名凱盛融英的諮詢專家因為涉嫌為境外非法提供國家秘密罪被捕，專家接受諮詢的問題甚至包括軍機的保有量等敏感內容。



央視節目《焦點訪談》報道引述上海市國家安全局幹警稱：「凱盛融英信息科技有限公司擁有1000多家客戶，遍布境內境外。業務分為三大塊，其中專家訪談佔了凱盛融英業務總量的80%，專家訪談就是以專家電話訪談形式為主。」

報道引述上海市國家安全局幹警稱，相關專家被諮詢公司開出的豐厚報酬所吸引，並認為對方是家守法合規、管理規範的企業，進而放鬆了警惕，在涉外諮詢中洩露內部敏感內容甚至國家秘密和情報，走上了違法犯罪道路。

國企研究員竊取近5000份涉密資料 判監6年

報道舉出案例指，韓某某為內地某大型國企高級研究員，職位是涉密崗位，單位要求不能在外做兼職。2015年，韓某某在凱盛融英的邀請下成了該公司的專家並接受諮詢。

韓某某共在凱盛融英接受諮詢百餘次，其中境外諮詢超過60%。期間，韓某某到單位內網下載竊取近5000份涉密資料。經國家保密部門鑑定，韓某某為境外竊取非法提供機密級國家秘密一份，秘密級國家秘密兩份，情報13份，商業秘密18份。

韓某某最終因為境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有期徒刑6年。

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諮詢問題包括「某軍機型號保有量」

報道的另一個案例為曾在內地某重點軍工企業工作的雷某某，因向境外洩露軍事軍工領域敏感信息，涉嫌為境外非法提供國家秘密罪。

報道指，雷某某成為凱盛融英的諮詢專家後，其接受諮詢的問題甚至包括某個軍機型號的保有量。對於這樣的敏感問題，雷某某沒有迴避，而是心存僥倖、極力賣弄，最終向對方透露了大量敏感信息。

報道引述上海市國家安全局幹警稱，凱盛融英為滿足客戶需求，即使對一些涉及國防軍工、尖端科技等敏感領域的諮詢項目，具體負責的項目經理，也會在公司內部群發郵件，發動大家圍繞軍工企業、涉密科研單位，多打電話，聯繫遊說掌握相關內部情況的專家接受諮詢。公司還告訴專家可以利用舉例子、打比方等變通方法「側面」回答敏感問題。

擬港上市

內媒《澎湃新聞》報道指，凱盛融英成立於2008年，一度是國內最大行業專家信息服務商。凱盛融英最核心的資源是其龐大的專家資源，其官網介紹，其目前擁有約50萬名專家。

報道指，2021年8月，凱盛融英向港交所遞交招股書，擬在港股掛牌。2022年2月，凱盛融英重新遞交了招股書，但其至今仍未叩開上市之門。