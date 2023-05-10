股神巴菲特又押中寶　日本五大商社總利潤逾4萬億日圓　2年增3倍

人稱股神的資深投資者巴菲特，一向以眼光獨到。近年他鍾情於日本五大商社，目前對5間公司持股比例約7.4%，早前更透露有意將持股比例進一步提高至9.9%。

這5間深獲股神鍾愛的日資綜合貿易公司，最近公布了截至今年3月底止財政年度業績，5間企業有4間創下利潤新高；5間公司利潤總額為4.2萬億日圓。於巴菲特旗下巴郡對五大商社投資開始投資以來，總利潤於2年內增加逾3倍。



五大商社分別為伊藤忠商事﹑三菱商事﹑三井物產﹑住友商事及丸紅。近年獲得股神大力投資，早前他親遠赴東瀛與五大商社的代表會面，可見這5間公司獲得其本人有多重視。

當然五大商社在股價及業務表現相當出色，難免獲得股神鍾愛。據《彭博》報道，除卻伊藤忠外，其餘4間商社利潤均創下新高。其中三菱商事於該財政年度利潤為1.18萬億日圓，按年增加26%外，利潤總額更是紀錄新高。住友商事於年內增長22%至5,651億日圓。縱使伊藤忠利潤略為回落，全年賺8,005億日圓，卻為歷來高位附近。

三菱商事今年內股價表現，遠優於日經指數。（視覺中國）

業績優異之外，五大商社股價表現亦令人亮眼。自股神於2020年8向外公布巴郡成為五大商社股東後，相關公司股價累計升幅介乎80至230%，表現較巴郡最重倉的蘋果佳。

就算以年內表現來看，五大商社股價走勢亦不失禮。以三菱商事為例，計及除淨因素，年內股價累升27.52%，表現遠遠拋離同期錄得11.72%升幅的日經指數。

股神巴菲特近年對投資日本企業相當感興趣。 （Reuters）

20年8月底公布已入股五大商社

翻查資料顯示，2020年8月31日，巴菲特旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）宣佈向日本五家最大貿易公司注資共60億美元。消息即時震動了日本市場。

隨後受惠於大宗商品價格的飆升，巴郡持有的五大商社股份價值，於1年內增加約20億美元，回報率超過30%，較同期日本東證指數21%的漲幅還要理想。同時回報尚未計入股息收入。