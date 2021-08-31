巴菲特入股日本五大商社僅一年　已勁賺20億美元　回報率逾30%

2020年8月「股神」巴菲特（Warren Buffett）以60億美元吸納日本五大貿易商股票。一年下來，在尚未計入股息情況下，總收益便已達到約20億美元，30%的回報率也超過了同期東證股價指數21%漲幅。



《華爾街見聞》報道，2020年8月31日，巴菲特旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）宣佈向日本五家最大貿易公司注資共60億美元，震動了日本市場。

隨着大宗商品價格的飆升，巴郡所持有的這五家公司股份的總價值在這一年期間增加了約20億美元，回報率超過30%，超過了同期日本東證指數21%的漲幅，而且這一回報率還未計入股息收入。

不過，儘管他的投資取得了成功，但巴菲特對日本市場的押注並沒有引發大批外國投資者效仿。相反，很多投資者仍因疫情和政治領導的不確定性而選擇在場外觀望。

東海東京證券分析師Hideaki Kuribara表示：「他買入的時機不錯，我預計他會持有很長一段時間，長期來看，這些投資可能會取得成功。這正是你對他的期望。」

巴菲特投資的這五家公司﹕伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事。表面上似乎與他「買你知道的東西」的哲學非常契合，但這些投資是在安倍晉三宣佈將辭去首相一職，引發7年多來日本首次領導人換屆幾天後進行的，很多人希望巴菲特此舉能重新激發外國投資者對日本市場的興趣。

最初，在巴菲特的資金到位後，日本股市出現反彈，日經225指數2021年2月達到3萬點，為31年來首次。不過，自那以來，該基準指數已開始穩步下跌。

自巴菲特投資以來，外國投資者在多數周內都在淨拋售日本股票。東證指數2021年以來漲幅為8.1%，落後於標普500指數21%的漲幅。