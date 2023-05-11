內地傳下周一起降2項存款利率　大摩﹕助降內銀「讓利」壓力

外電引述消息指出，內地從下周一（15日）起調低銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，其中四大行的自律上限降低30個基點，其他金融機構自律上限則下跌50個基點。



摩根士丹利指出下調兩項存款自律上限，有助銀行改善淨息差及盈利增長，當中信銀行（0998）﹑民行（1988）及招商銀行最受益。

大摩指出下調協定存款及通知存款的自律上限，國有銀行執行標準改為基準利率加10個基點，其他金融機構改為執行基準利率利加15或20個基點，認為有助防止非理性搶存款情況，及有助降低銀行融資成本。預料有關行動影響的存款，總整體存款的40至50%。

該行又指出內銀股淨息差能有多大改善，要視乎企業存款需求及銀行淨息差水平。對國有銀行而言，企業存款佔整體存款約22%，預料淨息差可改善2至3個基點。對信行﹑民行及招行（3968）等股份制銀行而言，淨息差可以改善5至8個基點，這與相關銀行企業存款需求佔比較大，招行及信行的企業存款需求達37%，同時企業存款利率較高，達到介乎1.3至1.4厘。

或部份存款轉至國有大型銀行

同時調低存款自律上限後，國有銀行與小型銀行的息率差距，會由原來的20至30個基點，收窄至10個基點，不排除部份存款會轉移至大型國有銀行。

大摩又指出內銀近年在淨息差及股本回報上面臨壓力，降低兩項存款自律上限，反映官員看到低息環境對銀行盈利的壓力，或會影響銀行抵禦風險及支持穩定信貸供應的能力，相信銀行為公共服務「讓利」壓力可以消除。