內地多銀行下調利率　為多賺6000蚊利息　年輕人搭高鐵跨城存款

5月以來，內地渤海銀行、浙商銀行、恆豐銀行等多家銀行宣布調低人民幣存款利率。為能賺到更多利息，選擇利率更好的銀行，內地有年輕人清晨6點搭高鐵跨城存款。



據《錢江晚報》報道，蘇州許小姐在社交平台看到，有不少網民分享「跨城存款」的經歷，經過電話諮詢和多番比較，許小姐發現上海某銀行不僅3年定期存款利率高達3.5%，還額外贈送禮品和銀行積分。但在蘇州當地，3年定期存款利率僅為3.1%。

意味著，若存款50萬（人民幣．下同）則可獲利息52500元，對比當地銀行的利率可以多賺6000元。因此許小姐決定前往上海「跨城存款」，「跨城跑一趟還是挺劃算的。」

4月底，她清晨6點從家中出發，乘坐高鐵、地鐵、巴士，多次輾轉後於上午9點半抵達銀行門口。但門口望不到盡頭的排隊隊伍令其震驚，大概約有50人在排隊。其中，不少是與她一樣，趁周末從外地趕來存錢的年輕人。

許小姐分享自己的存單。

等待約半個小時後，許小姐成功辦理了最劃算的「3年定期存款」，到期後只需憑存單和密碼在家附近的分行取錢即可。

存款利率下調大勢所趨 大額存單理財產品受歡迎

存款利率雖然下降，但作為理財類目的「大額存單」利率卻沒有調整，吸引不少儲戶的關注。杭州渤海銀行網點工作人員表示，該行的存款利率從5月5日開始下調，但大額存單利率還沒沒調整，早上開門半小時，3.3%利率的三年期大額存單便一售而空。「錢的事情大家最關心，畢竟利率要下調，錢就少了嘛！所以忙得喝口水都沒空！」

招聯首席研究員董希淼認為，長期來看，市場無風險利率下降是大勢所趨，建議居民應平衡好風險與收益，追求高收益，則需要承受高風險；追求穩健收益，則可在存款之外適當配置理財產品及基金等。

「銀行存款利率的下調可能會對下一階段銀行的收入結構、居民財富管理的產品選擇上有所影響。」光大證券首席金融業分析師王一峰表示，銀行可通過提升大類資產配置能力等措施，完善綜合金融服務，以便提高獲客及留客能力。