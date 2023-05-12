滙豐上調香港經濟增長預測至5%　料私人消費全年升25%

再大行上調今年香港經濟預觼。滙豐上調今年香港全年經濟增長預測，該行原預期香港全年經濟增長3.8%，最新預測調高至5%。不過受到基數效應影響，將明年香港經濟增長預測由2.9%降至2.5%。



滙豐環球研究大中華區經濟師辛怡然指出，受惠於全面解除防疫限制，私人消費得以受惠，當中非必要消費表現最佳，預料相關趨勢可以持續。加上政府在今年4月及7月向市民派發消費券，相信可以進一步刺激消費，以及強勁的勞動市場有助市民在消費時更有信心，因此看好全年消費表現。

辛怡然進一步指出，至今年4月底訪港的內地旅客數目，已回復至疫情前的50%，料全年訪港內地旅客數目可回復至疫情前爆發前的3分2。該行料今年香港私人消費按年增長25%，較預先預測高出10個百分點。

不過全球需求疲弱不利貨物出口，高息環境不利投資。該行預料邊境重開及經濟復蘇有助抵銷相關壓力，特別是內地與香港之間的人流﹑貿易及生意恢復往來，可同時為樓市﹑貿易及營商信心提供更多支持。

高盛指出上季香港經濟表現優於市場人士預期，主要由於取消社交距離措施及與內地全面通關後，私人消費增長強勁。

高盛指出隨著入境旅遊進一步增加，及政府派務消費券，預料第二季本港經濟將繼續復蘇。由於今年首季本港經濟表現較預期強勁，將今年經濟增長預測由4.6%調高至6%。

至於瑞聯﹑恒生及大新，分別預測今年香港經濟增長3%﹑4%及3.6%。