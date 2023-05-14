沒有葉惠美，就沒有周杰倫　「巨星傳奇」背後的故事｜知薇

香港中環海濱，最近夜夜笙歌，只為華語樂壇神級人物周杰倫的演唱會，場內2萬粉絲買票聽歌，場外據說有8萬人「白嫖」偶像。

出道已23年，周董的熱度依舊一觸即爆，從當年驚艷樂壇的首張專輯《Jay》，到近年還是很上頭的新歌《Mojito》等等，無數經典陪伴著歌迷們從青澀到成熟，從一個人、變成兩個人、再變出一家人，連鐵粉的孩子都喜歡杰倫叔叔的歌了。

為何周董能以口齒不清唱歌為特色之一？為何他能通過音樂和非音樂的各門生意狂賺(據保守估計身價超過60億新台幣，約15.4億港幣)？為何他年屆中坑還有大把歌迷無怨無悔地追隨和買單而號召力爆棚？或許是他驚人的天賦(包括極少見的絕對音感)和創作力，或許是多得周董的天分加勤奮，才讓一大批華人的青春和愛情回憶裏，可以充滿華語歌情懷，而非日韓歐美。

周杰倫自己曾經說：「沒有吳宗憲，就沒有周杰倫」。其實，回到他音樂之路的最初，沒有母親葉惠美，就沒有周杰倫。

據說，當年3歲還不說話的小杰倫，令家人非常擔心。他母親決定用音樂嘗試打開孩子心扉，因此發現小杰倫超愛音樂。就不顧經濟拮据和丈夫的反對，偷偷湊錢買鋼琴給兒子學習，果然杰倫很有音樂天分並癡迷於此。國中時，在父母離婚打擊下，跟母親相依為命的杰倫成績下滑，高中進入淡江中學音樂科（第一屆），主修鋼琴和輔修大提琴。

最後沒考上大學的杰倫，參加音樂選秀節目為同學伴奏自己創作的歌，據說是母親把兒子的樂譜給吳宗憲看，受到憲哥的賞識，他才有機會進入憲哥公司做事。起初，杰倫常被退歌（比如劉德華質疑《眼淚知道》、張惠妹不喜歡《忍者》等）。杰倫懇求吳宗憲支持，憲哥答應他，若幾日內寫出50首歌，且能選出10首，就幫他出片。

本以為是不可能的任務，杰倫竟然一周後拿出50首歌，憲哥不滿意，但公司高層楊峻榮偶然聽到《可愛女人》demo就驚為天人，在他的大力支持和遊說下，造就周杰倫了千禧年的首張個人專輯《Jay》，立刻爆紅樂壇，之後的一切都是歷史了。

說起周杰倫的母親葉惠美，就要提一提巨星傳奇集團有限公司(Star Plus Legend Holdings Limited)。這間2017年葉惠美有份創辦和持股的公司，據說已是第四次沖刺港交所，已過上市聆訊，預計本月招股掛牌。

據其4月11日的A1，民銀資本任獨家保薦人和整體協調人，主要開發銷售健康管理產品(魔胴咖啡)和護膚品、以及做知識產權(IP)創造和運營(媒體策劃、演唱會策劃、周杰倫和劉耕宏等有關IP等)。

當年慧眼識英的楊峻榮也是公司創辦人和股東之一，周董御用填詞人方文山擔任公司首席文化官，加上母親坐鎮，這是不折不扣的「周杰倫概念股」。

2003年第四章專輯以母親為名(葉惠美)、由母親掌管財政大權、讓母親開公司上市做股東等等，或許都是周董孝敬和回報母親哺育和培養之恩的方式。至於巨星傳奇上市之路如何，就要拭目以待商業世界和資本市場，是否能和他的歌迷一樣給力買單了！

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。