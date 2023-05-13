何猷龍旗下SPAC與越南電動車生產商VinFast合併　交易下半年完成

新濠國際（0200）主席兼行政總裁何猷龍的家族辦公室黑桃資本，旗下的特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition Co（黑桃），宣布已於周五（12日）與從事純電動車製造商VinFast，簽署業務合併協議。交易完成後VinFast的股權價值將超過230億美元，並於美國上市。



今次業務合併中，VinFast被評估為擁有企業價值約270億美元，及股權價值230億美元。該等價值並不包括黑桃存放於信託的1.69億美元現金。

交易預期在今年下半年完成，須待監管機構及股東批准及達成一般性交易條件。交易完成後，VinFast的原股東將持有已合併公司約99%股份。

VinFast成立於2017年，是Vingroup集團成員，積極推動全球智能電動汽車革命運動。VinFast生產一系列電動SUV（e-SUV）、電動踏板車（e-scooter）和電動巴士（e-bus）並在越南、北美以及即將在歐洲出售。公司在海防設有先進的第一期汽車製造基地，擁有高達90%的自動化生產能力，年產量能達30 輛（即在增加每日生產班次下，一年內可以不斷生產的最高車輛數量）。

VinFast 於 2022 年轉型為純電動汽車製造商。迄今為止，已向越南客戶交付四款電動汽車﹕VF e34，VF 8，VF 9 和 VF 5。VinFast今年年初向北美出口首批VF 8電動汽車。