美政府債務上限將至　財長耶倫冀問題可解　籲國會提高上限金額

美國政府達到債務上限日近，目前國會內共和及民主兩黨仍未就政府債務總額上限達成協議。市場人士對債務上限會否可以在死線前獲提高，深表關注。正在日本出席G7財長會議的美國財長耶倫指出，提高政府債務限額上限的最終對決較以往困難，惟仍希望可以找到解決方案，避險美國政府首次出現違約。



她指出希望在未來數周內，向國會通報財政部會在何時耗盡資金，又再次呼籲國會提高債務上限，避免因出現違約帶來經濟及金融災難。

並無優先還債方案

較早前耶倫指出，若國會不提高政府債務總額上限，不論財政部有否優先償還方案，政府必定會違反若干債務責任。

她進一步指出有媒體引述聯儲局文件指出，在2011年出現債務上爭拗時，財政部與聯儲局討論過財政部可能優先債還部份到期債貸款的方案。

耶倫接受外電訪問時指出，據其所知有關方案從未提交予總統考量，又認為若國會不調高國債上限，不論財政部如何處理，亦必定會出現違約，後果同樣嚴重，所以目前並無需要討論優先還部分債務問題。

美股大淡友﹕發行債務危機屬可悲

至於有美股大淡友之稱的羅森伯格（David Rosenberg）則指出，在政府收入錄得50年來最大升幅之際，出現債務上限危機屬可悲。

早前美國國會預算辦公室（CBO）指出，去年聯邦政府收入為4.9萬億美元，按年增加21%，為50年來最大升幅。

CBO於周五警告，指出聯邦政府於6月首兩周有債務違約的重大風險。