美國債務上限談判押後　拜登下週初晤國會領袖

美國總統拜登（Joe Biden）和國會領袖原定於星期五（5月12日）再次討論提高聯邦債務上限的會議，改在下星期舉行。



路透社報道，美國白宮發言人星期四說：「雙方同意下週初會面，助理們的磋商工作則持續進行。」

共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）告訴記者，延期並不表示談判出了問題，但他認為在拜登和國會領袖再次會面之前，雙方的談判代表需要進行更多討論。

他指其中一名國會領袖星期五無法出席會議，並指「目前談判還未取得足夠的進展」，還不是安排雙方會面的時候。」

知情人士說，關於提高美國政府31.4萬億美元（約246.2萬億港元）的債務上限，以避免災難性債務違約的談判正在持續進行。白宮和共和、民主兩黨領袖的助理已開始討論限制聯邦支出的方法。

白宮早些時候說，拜登、麥卡錫、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）的助理，周三和周四兩天都在開會。

另據兩名消息人士稱，白宮官員坦承，要與共和黨達成提高債務上限的協議，白宮就必須同意削減一些支出或對未來支出實施嚴格限制。但他們同時也強調，必須保留拜登去年沿黨派路線通過的標誌性氣候立法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

