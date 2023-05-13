內地發改委主任撰文﹕政府有能力加大宏觀調控力度　釋放內需潛力

內地發改委主任鄭柵潔撰文，指出在通脹率較低﹑政府負債水平合理，及擁有逾3萬億美元外匯儲備，有條件及能力加大宏觀調控力度，有效應對各類風險挑戰，有基礎有條件﹑有信心有能力保持經濟平穩健康可持續發展。



發改委網站於周五（12日）刊登鄭柵潔署名文章，強調內地發展面臨的不確定難預料因素增強多，改革發展穩定深層矛盾極待解決，但經濟穩中向好﹑長期向好的基本面不變，潛力足﹑韌力大﹑活力強﹑迥旋空間大﹑政策工具多的基本特點不變。

他指出要進一步增強宏觀調控的前瞻性﹑針對性﹑協同性，充份發揮超大規模市場優勢，有效釋放內需潛力，優化宏觀政策組合，綜合施策釋放消費潛力，積極擴大有效投資。要繼續實施積極的財政及穩健的貨幣政策，「促進財政﹑貨幣﹑就業﹑產業﹑投資﹑消費﹑價格等政策形成系統集成交應，做到科學精準﹑協同發力。」同時加快數字經濟發展，重視通用人工智能發展，支持平台企業在引領發展﹑創造就業﹑國際競爭中大顯身手。

文章又指出要充分發揮對經濟的基礎性作用月，多渠道增加城鄉居民收入，穩定汽車﹑住房等大宗消費，鼓勵及吸引更多民間資本按市場化原則參與國家重大項目及補短板項目建設，激發民間投資活力。

鄭柵潔亦指出，要實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，深入推進重點領域改革；堅持「兩個毫不動搖」，深化國有企業改革，優化民營經濟發展環境，從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，高標準落實好外資企業國民待遇。