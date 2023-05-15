譚仔全年少賺三成至1.4億　末期息削7.9%　港人均消費61.5元

譚仔國際 （2217） 公布截至3月31日底止全年業績，年度溢利1.4億元，按年倒退30.6%；每股盈利10.5仙，末期息減7.9%至10.5仙。

收入升14% 惟經營利潤率大跌

期內，經營利潤率由20.9%減至17.2%，下降6.6個百分點。

期內，譚仔國際收益25.9億元，按年升14%，主要受餐廳網絡擴展帶動，當中香港收益24.5億元，升10.4%，而內地及海外市場收益則升1.7倍至1.4億元。

顧客人均消費方面，整體為61.4元，香港、內地、新加坡、日本分別為61.5元、46.1元、82.4元、62.6元。

2024財年擬開50間新店

集團指出，於整個2023財政年度，在COVID-19相關限制措施放寬及各地區邊境重開後，全球經濟仍在經歷廣泛性衰退，集團減慢了海外擴展計劃的步伐，但最終也達致香港的開店目標，本財年於香港不同商場、商業及住宅區開設20間新餐廳，另外亦在中國內地、新加坡及日本合共開設了20間餐廳。

於今年3月底，集團在香港、中國內地、新加坡及日本共有215間餐廳。集團目標於2024財政年度於不同地區開設約50間新餐廳。