譚仔全年少賺三成至1.4億 末期息削7.9% 港人均消費61.5元
撰文：黃捷
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譚仔國際 （2217） 公布截至3月31日底止全年業績，年度溢利1.4億元，按年倒退30.6%；每股盈利10.5仙，末期息減7.9%至10.5仙。
收入升14% 惟經營利潤率大跌
期內，經營利潤率由20.9%減至17.2%，下降6.6個百分點。
期內，譚仔國際收益25.9億元，按年升14%，主要受餐廳網絡擴展帶動，當中香港收益24.5億元，升10.4%，而內地及海外市場收益則升1.7倍至1.4億元。
顧客人均消費方面，整體為61.4元，香港、內地、新加坡、日本分別為61.5元、46.1元、82.4元、62.6元。
2024財年擬開50間新店
集團指出，於整個2023財政年度，在COVID-19相關限制措施放寬及各地區邊境重開後，全球經濟仍在經歷廣泛性衰退，集團減慢了海外擴展計劃的步伐，但最終也達致香港的開店目標，本財年於香港不同商場、商業及住宅區開設20間新餐廳，另外亦在中國內地、新加坡及日本合共開設了20間餐廳。
於今年3月底，集團在香港、中國內地、新加坡及日本共有215間餐廳。集團目標於2024財政年度於不同地區開設約50間新餐廳。