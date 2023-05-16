中國4月「三頭馬車」經濟數據遜預期　國統局：國內需求顯不足

國統局公布有「三頭馬車」之稱的宏觀經濟數據全線不及預期。內地4月份社會消費品零售按年增18.4%，低過預期的升21.9%。工業生產增5.6%，低過預期的升10.9%。固定資產投資增加4.7%，亦低過預期的升5.7%。城鎮調查失業率由上月的5.3%下降至5.2%。



國統局指，4月經濟社會全面恢復常態化運行，多數生產需求指標按年增速提升，服務業和消費恢復較快，就業物價總體穩定，經濟運行延續恢復向好態勢。總的來看，國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多。但也要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。

消費方面，4月份，社會消費品零售總額34,910億元（人民幣‧下同），按年增長18.4%，比上月加快7.8個百分點；按月增長0.49%。全國網上零售額44,108億元，按年增長12.3%，比1至3月份加快3.7個百分點。其中，實物商品網上零售額37,164億元，增長10.4%，佔社會消費品零售總額的比重為24.8%。

首四個月全國房地產開發投資按年下降6.2%。（新華社）

16至24歲失業率20.4%

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。4月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%。16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為20.4%、4.2%。

房地產開發投資降6.2%

房地產方面，首四個月全國房地產開發投資35,514億元，按年下降6.2%；其中，住宅投資27,072億元，下降4.9%。

首四個月商品房銷售面積37,636萬平方米，按年下降0.4%。4月末，商品房待售面積64,487萬平方米，按年增長15.7%。其中，住宅待售面積增長15.4%。首四個月房地產開發企業到位資金45,155億元，按年下降6.4%。