五一｜最熱黃金周出遊人次大增　酒店機票漲價　人均消費卻下降？

5月3日文旅部發布數據，2023年五一假期國內旅遊出遊2.74億人次，同比增長70.83%，國內旅遊收入1480.56億元，同比增長128.90%。



《觀察者網》指出，不過值得注意的是，這個出遊人次、訂單量等資料暴增的「最熱五一」，人均消費水準卻不如2019年同期。按照文旅部給的資料計算，2023年五一假期期間人均每次旅遊消費約540元，而2019年同期則約為645元。

今年五一假期，許多景點人頭湧湧：

另一方面旅遊成本提高也成為一大話題，根據攜程旗下FlightAi市場洞察平台資料顯示，今年「五一」假期國內單程含稅機票均價為1211元，較2019年增長39%。

在酒店花費方面，臨近五一假期時，社交媒體平台流傳一張「2023年全國各城酒店五一價格對比表」。表格中列出上百個城市酒店的五一價格和平日價格的對比，並標明漲價幅度，其中，有酒店漲幅最高達591%，如家、漢庭等快捷酒店價格漲幅也超過400%。如此漲幅，當時在社交媒體上也引起一陣熱議。

據《紅星資本局 》報道，表格製作者表示自己是根據線上平台的資料做的價格對比，平日價格指4月26日到27日，五一價格指4月30日到5月1日。

此外，除快捷酒店外，高星級酒店價格也在上漲。如熱門旅遊地三亞的亞特蘭蒂斯酒店，4月淡季時最低房價為2488元/晚，到了五一假期，該酒店能夠入住的最低房價為6188元/晚，最高房價為8388元/晚。

《觀察者網》分析，出遊花費變「貴」，卻並沒能讓人均每次旅遊消費有所提高。但《觀察者網》也指出，雖然人均每次旅遊消費沒能跟上出遊人次的增長速度，但國內旅遊收入恢復至疫情前的水準以及其它各項資料，還是讓業內對中國旅遊業抱有信心。

攜程發佈的《2023年五一出遊資料包告》顯示，五一假期，國內跨省酒店預訂占比超過70%，訂單量相比2019年同期增長顯著；假期國內景區門票票量同比增長9倍，較疫前2019年五一增長超2倍。

美團資料顯示，假期前三天，全國生活服務業線上日均消費規模較2019年同期增長133%，迎五年來最旺五一，北京、上海、深圳、廣州、成都等地消費規模位居全國前五。其中，全國餐飲消費規模較2019年同期增長92%，景點門票訂票量實現翻倍增長。

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同程旅行資料顯示，4月29至5月1日，大交通、酒店、景區的單日預訂量均超過春運期間的單日預訂量峰值。

此前，中國旅遊研究院發佈《中國旅遊經濟藍皮書》，預計二季度旅遊市場將進入預期轉強和供給優化的新通道，暑期有望迎來全面復蘇。

攜程研究院戰略研究中心主任彭涵表示，今年五一旅遊市場的表現，給了中國旅遊業以堅定的信心，確認了市場不僅正在復蘇，而且已經進入了振興的上行通道。